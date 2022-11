Rishi Sunak cherche des relations dégelées au sommet Royaume-Uni-Irlande

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Le Premier ministre Rishi Sunak vise à réparer les relations effilochées avec les voisins britanniques de l’Union européenne – et avec les dirigeants très sceptiques d’Écosse et du Pays de Galles – lorsqu’il assiste jeudi à un sommet de dirigeants du Royaume-Uni et d’Irlande.

C’est la première fois depuis 2007 qu’un dirigeant britannique se rend au British Irish Council, qui réunit des représentants gouvernementaux du Royaume-Uni, d’Irlande et des administrations semi-autonomes d’Écosse, du Pays de Galles et d’Irlande du Nord. Les dépendances britanniques autonomes des îles anglo-normandes et de l’île de Man sont également représentées au conseil, qui a été créé après l’accord de paix de 1998 avec l’Irlande du Nord.

Le bureau de Sunak a déclaré qu’il exhorterait les dirigeants politiques à “être pragmatiques” et à “travailler ensemble dans nos intérêts communs”.

« Faisons la part de tous nos peuples à travers ces grandes îles – et construisons un avenir défini non pas par la division, mais par l’unité et l’espoir », a-t-il déclaré.

C’est un changement de ton marqué – sinon encore de fond – de la part du gouvernement conservateur britannique.

Sunak, qui a pris ses fonctions le mois dernier, souhaite améliorer les relations avec l’Irlande et le reste de l’UE, aigries par le départ acrimonieux de la Grande-Bretagne du bloc désormais composé de 27 nations en 2020. Le Premier ministre britannique pendant une grande partie de cette période était Boris Johnson, un Promoteur du Brexit qui semblait souvent ravi d’énerver les fonctionnaires de l’UE.

Sunak est également un partisan de longue date du Brexit, mais a adopté un ton plus émollient. La Grande-Bretagne et l’UE ont récemment relancé les pourparlers sur la résolution d’un différend de longue date sur les règles commerciales post-Brexit qui a détérioré les relations entre le Royaume-Uni et l’UE et provoqué une crise politique en Irlande du Nord.

L’Irlande du Nord est sans gouvernement pleinement opérationnel depuis février en raison d’un différend concernant les contrôles douaniers post-Brexit sur les marchandises expédiées dans la région depuis d’autres parties du Royaume-Uni.

Les contrôles sont conçus pour maintenir une frontière ouverte entre l’Irlande du Nord et l’Irlande voisine, membre de l’UE. Mais ils ont provoqué la colère des politiciens unionistes britanniques, qui refusent de former un gouvernement de partage du pouvoir avec les nationalistes irlandais, car ils considèrent que les chèques compromettent la place de l’Irlande du Nord au Royaume-Uni.

Cela a laissé l’Irlande du Nord face à une nouvelle élection indésirable – bien que le gouvernement britannique ait reporté mercredi la convocation d’une élection pendant plusieurs semaines dans l’espoir qu’une solution politique puisse être trouvée.

En l’absence de gouvernement, des fonctionnaires représenteront l’Irlande du Nord lors de la réunion du conseil.

Sunak a déclaré qu’il était déterminé “à voir le partage du pouvoir rétabli dès que possible”, mais on ne sait pas d’où pourrait provenir une percée. Malgré l’amélioration du ton des pourparlers, la Grande-Bretagne et l’UE n’ont pas réussi à combler leurs divergences sur les contrôles aux frontières.

Lors du sommet dans le nord-ouest de l’Angleterre, Sunak rencontrera le Premier ministre irlandais Micheál Martin et les dirigeants de l’Écosse et du Pays de Galles, Nicola Sturgeon et Mark Drakeford. Cela contraste avec le prédécesseur de Sunak, Liz Truss, qui a snobé Drakeford et Sturgeon, ne leur téléphonant même pas pendant ses 50 jours tumultueux au pouvoir.

Sturgeon, qui est du Parti national écossais indépendantiste, et le politicien du Parti travailliste Drakeford s’opposent à de nombreuses décisions économiques prises par le gouvernement conservateur à Londres. Plus de friction est probable après que le gouvernement de Sunak a dévoilé un ensemble d’augmentations d’impôts et de réductions de dépenses le 17 novembre alors qu’il tente de consolider une économie en ruine.

L’économie britannique, déjà sous la pression de l’invasion russe de l’Ukraine, de la pandémie et des retombées du Brexit, a piqué du nez lorsque Truss a annoncé un énorme paquet de réductions d’impôts non financées le 23 septembre. Cette décision a alarmé les marchés financiers et envoyé la livre à un niveau record. faible face au dollar et contraint la Banque d’Angleterre à intervenir pour empêcher la propagation de la crise.

Truss a démissionné moins d’un mois plus tard, laissant le successeur Sunak trouver des milliards d’économies pour consolider les finances de la nation.

