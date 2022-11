Les instituts Confucius parrainés par la Chine ont été accusés d’être des opérations d’influence

Le ministre britannique de la Sécurité, Tom Tugendhat, membre du nouveau cabinet Rishi Sunak, a récemment répondu à une question du député anti-chinois Iain Duncan Smith concernant l’avenir des Instituts Confucius (IC) chinois au Royaume-Uni. Smith, la plus grande pom-pom girl de l’agenda anti-chinois au Royaume-Uni, a la réputation de poser des questions opportunistes et incendiaires dans le but de faire la une des journaux et de mettre des points à l’ordre du jour.

Tugendhat a répondu à la question, disant que le gouvernement «cherche à fermer» tous les établissements. La nouvelle a été largement acclamée en ligne, et le point de discussion a de nouveau été avancé que les Instituts Confucius, dont l’objectif officiel de l’État est de fournir un enseignement en langue chinoise, sont en réalité un projet de « cheval de Troie » pour l’influence politique et la « propagande ».

Les Instituts Confucius ont fait l’objet d’une campagne de propagande de longue date en provenance des États-Unis, et maintenant un gouvernement très impopulaire et fragile de Rishi Sunak les considère comme un moyen facile de pacifier la circonscription de droite et de prouver ses références. Sunak est peut-être le nouveau Premier ministre, mais il n’est qu’un héritage de deux gouvernements précédents qui ont été forcés de démissionner dans la honte et le désarroi. Il traîne le parti travailliste de 30 points dans la plupart des sondages, indiquant un anéantissement pour les conservateurs lors des prochaines élections générales.















La position de Sunak en tant que premier Premier ministre britannique appartenant à une minorité ethnique n’adoucit pas ses perspectives. Au contraire, cela lui laisse quelque chose à prouver. Il n’est que l’un des membres d’un groupe d’Indiens britanniques qui, ayant atteint les plus hauts niveaux de la politique, ont cherché à s’acheter une légitimité et un soutien non pas en prêchant la tolérance, l’égalité et la bonne volonté, mais par un nationalisme de droite pur et dur. . Demandez simplement à Priti Patel ou à la ministre de l’Intérieur Suella Braverman, qui a décrit les migrants comme un “invasion” La semaine dernière. Ils visent à être plus britanniques que les Britanniques eux-mêmes.

Et quand on ne dénonce pas les migrants, qu’y a-t-il de plus facile que la Chine ? Pendant son mandat de chancelier, Sunak semblait favorable à Pékin. Cependant, depuis qu’il vise à devenir le chef du parti, il est devenu de plus en plus sensible à l’idée d’être « doux » avec Pékin, et a cherché à faire appel aux ultra-faucons avec une rhétorique incendiaire et agressive envers la Chine, même le premier jour. comme premier ministre. A travers cela, il a évoqué la proposition de fermer tous les Instituts Confucius. Pour son gouvernement, il est considéré comme une cible facile car il est incroyablement facile de diaboliser et de répandre la paranoïa, et peu de membres du public ont une compréhension objective ou éclairée de ce que font réellement les Instituts Confucius, notamment le noyau dur du Parti conservateur, qui seront les moins susceptibles de les utiliser.

Les instituts Confucius ont été accusés à plusieurs reprises de propager “la propagande” et “étouffer la liberté académique.” Ces points de discussion ne sont, bien sûr, pas sérieux, mais découlent d’une campagne créée par les États-Unis, qui ont cherché à contenir la Chine en attisant délibérément un climat maccarthyste pour saper l’engagement avec la RPC. Les instituts ont été transformés en un épouvantail grotesque, transformant quelque chose d’aussi innocent et bénin que l’enseignement de la langue chinoise en une menace massive et disproportionnée. Il n’y a aucune preuve sérieuse que l’une de ces institutions ait vraiment poursuivi ce dont elle a été accusée, de la « propagande » à « l’étouffement de la liberté académique » et même à « l’espionnage ».















La campagne contre CI, sans surprise, a émergé en 2018-19, tout comme la plupart des points de discussion anti-chinois, y compris la propagande contre Huawei, le Xinjiang, etc., et a été poussée par des groupes de réflexion et des individus parrainés par les États-Unis. Par exemple, un chercheur du German Marshall Fund a déclaré à la BBC que les instituts Confucius collectent «Renseignement militaire.” Les politiciens américains ont également commencé à les chasser des États-Unis, notamment en coupant le financement gouvernemental des universités qui les accueillaient, puis en les désignant comme “missions étrangères”. Surtout, la campagne contre CI a été un élément de base de la propagande américaine, des tactiques de diffamation et de l’alarmisme, ce qui apporte de grands inconvénients à ceux qui essaient simplement d’apprendre la langue et la culture chinoises.

En plus de cela, Sunak démontre sa détermination à poursuivre la politique étrangère établie par ses prédécesseurs en disgrâce – c’est-à-dire une politique basée sur l’idéologie, le nationalisme et la politique «post-vérité», qui va à l’encontre des intérêts nationaux de la Grande-Bretagne. La proposition de fermer les instituts Confucius pour des raisons politiques faciles nuira à l’environnement éducatif et universitaire britannique. C’est de l’opportunisme d’un gouvernement brisé et défiguré qui a mal géré la Grande-Bretagne de toutes les manières imaginables.

Mais enfin, nous devrions voir que cette saga montre à quel point la campagne de propagande contre la Chine est si intense que même quelque chose d’aussi positif qu’un cours de langue peut être dépeint de manière malhonnête, menaçante et opportuniste. Cela en dit long non seulement sur les États-Unis, mais aussi sur le cirque qui gouverne la Grande-Bretagne.