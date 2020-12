Rishi Sunak a insisté sur le fait que l’accord sur le Brexit serait une aubaine pour le secteur financier après que Boris Johnson a admis qu’il souhaitait pouvoir extraire davantage de Bruxelles.

Le Premier ministre a déclaré que l’accord permettait au Royaume-Uni de «faire les choses différemment lorsque cela est utile pour le peuple britannique».

Mais il a admis que l’accord «ne va peut-être pas aussi loin que nous le souhaiterions».

Dans le cadre de l’accord commercial, la libre circulation des services prendra fin, ce qui signifie que les entreprises britanniques devront se conformer à des règles variables d’un État membre à l’autre.

Il n’y a pas eu de décision sur «l’équivalence», qui permettrait aux entreprises de vendre leurs services dans le marché unique de l’UE depuis la ville de Londres.

Et il n’y aura pas de déclaration commune pour soutenir une coopération renforcée en matière de contrôle financier avant mars.

Mais M. Sunak a déclaré à Sky News: « Cet accord peut représenter un moment extrêmement fédérateur pour notre pays et rassembler les gens après les divisions des quatre dernières années.

« Pour ceux qui ont voté pour quitter cet accord, cela signifie que nous aurons la liberté que les gens recherchaient – le contrôle de nos lois, de nos frontières, de notre commerce.

« Mais pour ceux qui s’inquiétaient des implications économiques du départ, ils devraient être énormément rassurés par la nature globale de cet accord de libre-échange, garantissant un accès sans tarif et sans contingent aux entreprises britanniques au marché européen, partenariat et protéger de manière cruciale les emplois britanniques ».

Boris Johnson prend la parole lors d’une conférence de presse à Downing Street, Londres, le 24 décembre

Au sujet des services financiers, la chancelière a déclaré: «Maintenant que nous avons quitté l’Union européenne, nous pouvons faire les choses un peu différemment.

«Nous nous embarquons dans ce voyage, par exemple en examinant comment nous faisons de la City de Londres l’endroit le plus attrayant pour répertorier de nouvelles entreprises partout dans le monde. Dans le Mail de dimanche, M. Sunak a déclaré que l’année prochaine commencerait une « nouvelle ère » pour le pays en s’engageant à investir dans les infrastructures et à récompenser les « preneurs de risques et les entrepreneurs ».

Il a déclaré: « Je veux que l’année prochaine soit le début de quelque chose de beaucoup plus significatif pour nous tous – un moment pour regarder à nouveau le monde et les opportunités qu’il présente, et pour réfléchir à la manière d’en profiter. »