Rishi Sunak axe enfin HS2 dans le nord – des semaines après que The Independent a révélé son plan

Rishi Sunak a finalement annoncé que le tronçon nord du HS2 serait abandonné, quelques semaines après L’indépendant a d’abord révélé qu’il supprimerait le projet historique de train à grande vitesse.

Le Premier ministre est confronté à une querelle toute-puissante avec les dirigeants et chefs d’entreprise du Nord, ainsi qu’avec des personnalités de premier plan de son propre parti, alors qu’il a utilisé son discours à la conférence des conservateurs pour confirmer que la route Birmingham-Manchester sera supprimée.

Le leader conservateur a déclaré que HS2 continuerait à desservir Londres Euston et que le tronçon de Londres à Birmingham serait achevé – ce qui l’a accusé d’avoir trahi le programme de nivellement de son parti en donnant la priorité au sud plutôt qu’au nord de l’Angleterre.

Mais M. Sunak a déclaré que le gouvernement investirait plutôt 36 milliards de livres sterling du projet dans une série de projets routiers et ferroviaires à travers le pays, notamment l’amélioration des routes A1, A2, A5 et M6, l’électrification de la ligne principale du nord du Pays de Galles, l’expansion du métro West Midlands et un tramway pour Leeds.

M. Sunak a déclaré à l’auditoire que les partisans de l’achèvement du HS2 « devraient avoir l’honnêteté d’admettre qu’ils annuleraient désormais les centaines de projets alternatifs à travers le pays dont les gens bénéficieraient à la place ».

Il a ajouté : « Notre plan générera bien plus de croissance et d’opportunités ici dans le Nord qu’un train plus rapide vers Londres ne le ferait jamais. »

L’indépendant a révélé début septembre des pourparlers secrets HS2 entre M. Sunak et le chancelier Jeremy Hunt – nom de code Project Redwood – pour économiser 34 milliards de livres sterling. Le numéro 10 a fait obstacle à plusieurs reprises à notre histoire avant que les ministres finissent par admettre que des discussions avaient lieu.

« Je dis à ceux qui ont soutenu le projet en premier lieu, les faits ont changé », a déclaré le Premier ministre.

« Et la bonne chose à faire lorsque les faits changent, c’est d’avoir le courage de changer de direction. Dans le cadre de la création d’un nouveau réseau nordique, il s’est engagé à investir dans une série d’autres projets de transport.

«Je mets fin à cette longue saga. J’annule le reste du projet HS2 et à sa place, nous réinvestirons chaque centime, soit 36 ​​milliards de livres sterling, dans des centaines de nouveaux projets de transport dans le Nord et les Midlands, à travers le pays.

« Cela signifie 36 milliards de livres sterling d’investissement dans des projets qui feront une réelle différence dans notre pays. »

Le Premier ministre espère que les investissements dans les autres projets seront suffisants pour apaiser les députés conservateurs du Mur rouge dans le nord, puisqu’il pourrait compter sur leur soutien si la suppression du tronçon nord du HS2 était votée au Parlement.

Les dirigeants du Nord ont tenté, sans succès, de persuader M. Sunak de repenser cette démarche radicale. Ils étaient particulièrement préoccupés par l’annulation d’un tronçon du HS2 de Manchester Piccadilly à l’aéroport de Manchester qui serait également utilisé dans le cadre du Northern Powerhouse Rail, une liaison est-ouest.

Mais cette demande a été repoussée par le Premier ministre. Dans son discours, M. Sunak a déclaré que le gouvernement « protégerait » 12 milliards de livres sterling de financement pour une liaison entre Manchester et Liverpool et discuterait avec les dirigeants locaux de la manière dont cet argent devrait être dépensé.

Le maire conservateur des West Midlands, Andy Street – qui envisagerait de quitter le parti conservateur en signe de protestation – a rencontré le Premier ministre à plusieurs reprises ces derniers jours, lui disant qu’il était sur le point de commettre « une incroyable gaffe politique ». Il a également averti que les travaillistes utiliseraient cette question pour dire que les conservateurs avaient « harcelé » le Nord.

M. Sunak a également rejeté l’idée de M. Street d’amener de grandes entreprises telles que Siemens, Arup et EY à payer une grande partie de la phase 2 à Manchester. L’indépendant Il semble que le maire conservateur ait déclaré que le secteur privé aurait pu débloquer 20 milliards de livres sterling pour sauver la partie nord.

Par ailleurs, concernant le projet, le Premier ministre a affirmé qu’il serait en mesure de maîtriser les coûts croissants du réaménagement de la gare d’Euston en retirant cet aspect du projet du contrôle de HS2 Ltd.

Une source de transport du Nord a déclaré L’indépendant: «Ils n’ont clairement pas réfléchi à la politique consistant à accorder un sursis à l’exécution à Londres mais à supprimer Manchester. Je pense à une demi-douzaine de députés conservateurs qui pourraient tout aussi bien démissionner maintenant.

Manchester United faisait partie des 30 plus grandes entreprises de la ville qui ont signé une lettre adressée à M. Sunak affirmant que la décision de supprimer le HS2 était un « auto-sabotage économique ».

La suppression de la route nord du HS2 a également rencontré l’opposition des anciens premiers ministres – Boris Johnson, Theresa May et David Cameron – ainsi que des anciens chanceliers George Osborne et Philip Hammond. M. Johnson a déclaré que ce serait « une folie totale ».

Les hauts responsables impliqués dans la livraison du HS2 font pression pour conserver la législation nécessaire à la poursuite de la construction de trains à grande vitesse dans l’espoir qu’un gouvernement travailliste puisse relancer la partie nord du HS2 s’il accède au pouvoir en 2024.

Le plan ferroviaire intégré du gouvernement pour 2021 indiquait qu’« aucune amélioration » n’était possible « sans capacité ferroviaire supplémentaire vers Manchester ».

M. Sunak a utilisé son discours pour se positionner comme un leader prêt à prendre des décisions difficiles à long terme. «Nous avons connu pendant 30 ans un système politique qui encourage les décisions faciles, et non les bonnes. Trente ans d’intérêts particuliers qui font obstacle au changement.»

