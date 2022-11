Rishi Sunak averti par Jacob Rees-Mogg de ne pas faire marche arrière sur l’abandon des règles de l’UE

RISHI Sunak a été averti par un haut responsable conservateur de ne pas faire marche arrière sur la suppression des règles de l’UE.

Jacob Rees-Mogg insiste sur le fait qu’il doit y avoir un feu de joie de la bureaucratie bruxelloise pour économiser immédiatement de l’argent aux gens.

Le Premier ministre a été averti par Jacob Rees-Mogg de ne pas faire marche arrière sur la suppression des règles de l’UE Crédit : Getty

Rees-Mogg insiste sur le fait qu’il doit y avoir un feu de joie de la bureaucratie bruxelloise pour économiser immédiatement de l’argent aux gens Crédit : PA

L’ancien secrétaire aux affaires affirme que le Premier ministre ne peut “plus se cacher derrière les jupes de l’UE” et doit saisir les libertés offertes par le Brexit, affirmant : “C’est une trop belle opportunité à manquer”.

Des milliers de réglementations européennes restent en vigueur.

Ils devraient commencer d’ici la fin de 2023 – mais les responsables souhaiteraient un délai car le travail est complexe.

M. Rees-Mogg dit qu’il y a cinq victoires du Brexit qui peuvent être livrées maintenant, y compris la suppression de la TVA sur les factures de chauffage domestique.

Il a déclaré: “Une réduction de 5% des coûts de chauffage ne résoudrait pas le problème actuel, mais aiderait.”

Il affirme que l’abandon de la directive européenne sur le temps de travail permettrait d’économiser des milliards au NHS et que la fin d’un système d’échange de droits d’émission rendrait le gaz moins cher.

Écrivant dans The Sun, l’eurosceptique a déclaré que traiter de questions telles que l’énergie, l’emploi et les services financiers “permettra aux consommateurs d’économiser des milliards de livres, permettra la croissance économique et éliminera le malaise économique actuel”.

Pendant ce temps, le ministre du Commerce, Greg Hands, insiste sur le fait que le Royaume-Uni doit aller de l’avant pour rejoindre un accord commercial avec des pays comme l’Australie et le Canada.

Il a déclaré que cela prouverait que “le Royaume-Uni utilise nos libertés post-Brexit pour pérenniser l’économie”.

Hands a également affirmé qu’il serait impossible pour les travaillistes de faire entrer le Royaume-Uni dans une union douanière de l’UE s’ils étaient élus.