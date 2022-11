Rishi Sunak, avec un pedigree d’élite, doit maintenant vendre la Grande-Bretagne sur l’austérité

“Sunak va devoir essayer d’une manière ou d’une autre de maintenir ensemble un électorat qui est sur le point d’être pilonné”, a déclaré le professeur Goodwin. « Comment diable, dans ce contexte économique, faites-vous tenir ensemble un électorat devenu plus populaire et plus précaire économiquement qu’il ne l’était dans les années 2010 ?

En reportant la plupart des réductions de dépenses jusqu’après les prochaines élections, M. Hunt a repoussé une partie de la douleur. Il a également confronté les travaillistes à un dilemme car le parti sera mis au défi de savoir s’il s’en tiendrait à ces plans s’il était élu.

Lorsque les travaillistes sont arrivés au pouvoir pour la dernière fois, en 1997, ils ont adhéré aux plans budgétaires du gouvernement conservateur sortant pendant deux ans après avoir pris le pouvoir. Mais le faire cette fois serait une grosse contrainte. À une époque de troubles ouvriers proliférants, M. Sunak pourrait également essayer d’exploiter les liens du Labour avec les syndicats.

L’opposition, selon certains analystes, devrait souligner les dommages qui seraient causés aux services publics britanniques si les réductions de dépenses proposées par M. Hunt étaient mises en œuvre. Contrairement au dernier cycle d’austérité, conçu par le Premier ministre David Cameron en 2010, il y a beaucoup moins de gras à couper cette fois.

“Si j’étais travailliste, je dirais:” Vous proposez toujours de très fortes réductions de salaire pour les fonctionnaires et pour les services publics, qui sont déjà à plat sur le dos “”, a déclaré Jonathan Portes, professeur d’économie et de politique publique à Kings College de Londres. « Nous devons reconstruire le secteur public.

Il n’y a aucune preuve dans les sondages que la richesse familiale de M. Sunak soit, en soi, un problème pour les électeurs. Mais la divulgation du statut fiscal de sa femme a failli faire dérailler sa carrière politique en avril dernier car, selon les analystes, cela soulevait des problèmes d’équité. Sa réaction sensible aux critiques, ont-ils dit, a révélé un manque d’instinct politique.