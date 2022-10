Rishi Sunak au palais de Buckingham pour rencontrer le roi Charles avant son discours d’aujourd’hui

Rishi Sunak devient le troisième Premier ministre du Royaume-Uni cette année

Rishi Sunak est arrivé au palais de Buckingham pour son audience avec le roi Charles.

Plus tôt dans la journée, Liz Truss a remis sa démission au roi après avoir prononcé un dernier discours devant le n ° 10. Le palais a déclaré que le roi était “gracieusement ravi d’accepter” la démission de Mme Truss et le roi invitera maintenant M. Sunak à former un nouveau gouvernement.

S’exprimant devant Downing Street mardi, Mme Truss a déclaré que “ce fut un grand honneur” de diriger le pays en tant que Premier ministre.

Elle a déclaré que le pays “doit continuer à renforcer les défenses de notre nation” à la lumière de la guerre de la Russie contre l’Ukraine.

Elle a également souhaité « à Rishi Sunak plein succès pour le bien de notre pays ». “Je sais que des jours meilleurs nous attendent”, a-t-elle ajouté.

Mme Truss a défendu son bilan au gouvernement en déclarant: “Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre d’être un pays à faible croissance”.

M. Sunak commencera à constituer son nouveau cabinet aujourd’hui, les ministres commençant probablement à être nommés ce soir.