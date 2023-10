Rishi Sunak a défendu les conservateurs après deux défaites aux élections partielles, affirmant que les scrutins de mi-mandat sont « toujours difficiles » et que des « facteurs locaux » étaient en jeu.

Le parti a perdu ses sièges à Tamworth et dans le Mid Bedfordshire tôt vendredi matin, alors que les travaillistes ont renversé deux énormes majorités conservatrices pour porter un double coup au gouvernement.

Le leader travailliste Sir Keir Starmer a déclaré que les résultats montraient que son parti pouvait « désormais gagner n’importe où » et que les anciens électeurs conservateurs changeaient d’allégeance aux urnes.

Mais le Premier ministre a insisté sur le fait que le « contexte » était primordial, déclarant aux chaînes de télévision : « Évidemment [these were] des résultats décevants et notamment parce que nos candidats… ont travaillé très dur et je sais qu’ils continueront d’être de grands champions locaux dans leurs communautés.

« Il est important de garder à l’esprit le contexte : les élections partielles de mi-mandat sont toujours difficiles pour un gouvernement en place et, bien sûr, des facteurs locaux ont également joué ici.

« [But] Je m’engage à répondre aux priorités du peuple britannique. »

Les concours ont été déclenchés après les départs très médiatisés de Nadine Dorries, après qu’on lui ait refusé une place sur la liste d’honneur de Boris Johnson, et de Chris Pincher, qui a fait face à une suspension de huit semaines pour des allégations de tâtonnements.

Milieu du Bedfordshire a vu la plus grande majorité numérique conservatrice jamais renversée par les travaillistes lors d’une élection partielle depuis 1945 – bien que la circonscription soit bleue depuis 1931 – alors qu’Alistair Strathern a remporté le siège avec une majorité de 1 192 voix contre son rival conservateur Festus Akinbusoye.

Et à Tamworth, un basculement de 23,9 % vers le Parti travailliste éradiqué l’ancienne majorité conservatrice de 19 600, Sarah Edwards battant Andrew Cooper par une majorité de 1 316 – la deuxième élection partielle la plus élevée jamais remportée en faveur du parti travailliste.

Même avant les commentaires du Premier ministre, de hauts responsables conservateurs avaient tenté de dépeindre les défaites comme du blues à mi-mandat, tout en affirmant que leurs propres partisans étaient restés chez eux, plutôt que de se tourner vers l’opposition.

Mais un député conservateur a déclaré à Beth Rigby, rédactrice politique de Sky News, que ses collègues se trompaient s’ils croyaient cela.

L’expert en élections, le professeur Sir John Curtice, a déclaré que ces deux résultats étaient « une extrêmement mauvaise nouvelle » pour les conservateurs et a suggéré que M. Sunak était sur la bonne voie pour une défaite aux élections générales de l’année prochaine.

« Ce n’est pas le destin, mais c’est un indicateur », a-t-il déclaré. « Et c’est un signe que, à moins que les conservateurs ne parviennent à renverser la situation de manière assez spectaculaire et assez radicale, ils se retrouveront en réalité face à la défaite dans 12 mois. »

Il a également averti que les Tories risquaient de dériver leurs voix vers les travaillistes à gauche, mais qu’ils pourraient tomber au profit de Reform UK – officiellement le parti du Brexit de Nigel Farage – à droite.

Mais le Premier ministre a insisté auprès des journalistes sur le fait qu’il allait se concentrer sur ses priorités plutôt que sur les pertes, ajoutant : « C’est pourquoi nous allons continuer à réduire de moitié l’inflation, à faire croître l’économie, à réduire la dette, à réduire les listes d’attente et à arrêter les bateaux ». .

« Au cours du mois dernier, j’ai également défini des décisions à long terme qui amélioreront notre pays. »

Il a évoqué « une nouvelle approche vers le zéro net qui permettra aux familles d’économiser des milliers de livres, en garantissant que nous adoptons une approche différente du HS2. [by] investir 36 milliards de livres sterling dans des centaines d’autres projets de transport à travers le pays qui profiteront plus rapidement aux gens et garantir qu’une génération entière de nos jeunes enfants puisse grandir sans fumer.

« C’est le type de décisions que je prends pour notre pays, c’est le changement que je propose, et je m’engage à le faire pour le peuple britannique. »