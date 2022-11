Rishi Sunak atténue les tensions avec Pékin en abandonnant la vision de son prédécesseur selon laquelle la Chine est une “menace” pour la sécurité

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak a cherché à réduire les tensions avec la Chine avant sa première rencontre avec le président Xi Jinping en prenant du recul par rapport à la caractérisation de Pékin par son prédécesseur Liz Truss comme une «menace» pour la sécurité nationale britannique.

Au cours de son bref passage au n ° 10, le faucon chinois Truss a indiqué qu’il améliorerait la classification du géant asiatique dans l’examen intégré (RI) officiel des priorités du Royaume-Uni en matière de sécurité, de défense et de politique étrangère, passant de « concurrent systémique » à « menace » aux côtés de la Russie. .

Mais s’exprimant à l’ouverture du sommet du G20 en Indonésie, M. Sunak s’en est tenu au libellé du RI 2021, qui caractérise la Chine comme “sans aucun doute la plus grande menace étatique pour notre sécurité économique”, mais s’arrête avant de la qualifier de menace pour la sécurité nationale.

Ses commentaires semblaient faire écho à la position de Joe Biden lors de ses premiers entretiens en personne en tant que président américain avec son homologue chinois, dans lesquels lui et M. Xi ont tenté de positionner la relation entre leurs deux superpuissances comme une relation de concurrence et non de conflit.

M. Sunak rejoindra le président Xi autour de la table de conférence à Bali, mais il n’est pas prévu d’avoir des entretiens en tête-à-tête, bien qu’il ait déclaré hier soir qu’il serait heureux d’avoir l’occasion de parler avec lui – en contraste frappant avec son refus d’entrer en dialogue. avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

S’adressant aux journalistes voyageant avec lui dans la station balnéaire indonésienne, le Premier ministre a utilisé à un moment donné l’expression “menace systémique” pour décrire la Chine, mais s’est rapidement corrigé en “défi systémique” et a utilisé cette terminologie pour le reste de ses commentaires.

Et il a souligné la nécessité d’un “dialogue” avec Pékin sur des questions mondiales comme le changement climatique, la reprise après Covid et la guerre de la Russie en Ukraine.

“Mon point de vue est que la Chine pose un défi systémique à nos valeurs et à nos intérêts et qu’elle représente la plus grande menace étatique pour notre sécurité économique”, a déclaré M. Sunak. “Je pense que ce point de vue, soit dit en passant, est très aligné sur nos alliés.”

Il a déclaré qu’il était important que le Royaume-Uni prenne des mesures pour se défendre contre l’influence économique de la Chine, citant la loi sur l’investissement dans la sécurité nationale, qui donne au gouvernement une plus grande capacité à bloquer les prises de contrôle chinoises d’entreprises d’importance nationale.

Mais il a ajouté: “Je pense aussi que la Chine est un fait incontestable de l’économie mondiale et nous ne pourrons pas résoudre des défis mondiaux communs comme le changement climatique ou la santé publique, ou même traiter avec la Russie et l’Ukraine, sans avoir un dialogue avec eux.

La tentative apparente de désamorcer les tensions est intervenue alors que M. Biden a adopté un ton conciliant lors de sa réunion à la veille du sommet avec M. Xi dans un hôtel de luxe de Bali.

Après des discussions de plus de trois heures, M. Biden a déclaré qu’il n’était pas nécessaire d’avoir une “nouvelle guerre froide” avec la Chine et a déclaré qu’il ne croyait pas que Pékin avait des plans imminents pour envahir Taïwan.

Pour sa part, M. Xi – voyageant à l’étranger pour la deuxième fois seulement depuis le début de la crise de Covid – a déclaré que les relations sino-américaines « ne devraient pas être un jeu à somme nulle dans lequel vous montez et je tombe ».

Au lieu de cela, il a déclaré : “La vaste Terre est tout à fait capable de s’adapter au développement et à la prospérité commune de la Chine et des États-Unis”.

M. Xi n’a donné aucun terrain sur Taiwan, avertissant M. Biden que c’était “la première ligne rouge dans les relations américano-chinoises qui ne peut être franchie”.

Ses commentaires faisaient suite aux tensions entourant une visite à Taïwan de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi en août, qui a alimenté les craintes d’une confrontation sur l’île, qui est autonome et entretient ses propres relations commerciales étroites avec les États-Unis mais est revendiquée par la Chine.

Mais, dans une percée diplomatique bienvenue pour l’Occident, M. Xi a adopté une position nettement plus dure à l’égard de la Russie, se joignant à M. Biden pour condamner les menaces nucléaires de Moscou contre l’Ukraine.

Comme Mme Truss, M. Sunak s’est engagé à actualiser l’examen intégré, et il a déclaré que les questions relatives à la Chine seraient prises en compte dans ce cadre.