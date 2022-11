Rishi Sunak atténue les tensions avec la Chine et laisse la porte ouverte à une rencontre avec le président Xi au G20

RISHI Sunak a semblé atténuer les tensions avec la Chine en les qualifiant de «défi systémique» – alors qu’il laisse ouverte la possibilité de rencontrer le président Xi au sommet du G20.

Le Premier ministre a établi un net contraste par rapport à son prédécesseur Liz Truss qui devait classer le pays comme une “menace officielle”.

Rishi Sunak au sommet du G20 à Bali Crédit : PA

M. Sunak avait précédemment déclaré que pendant trop longtemps, les pays avaient “déroulé le tapis rouge” et fermé les yeux sur leurs activités sournoises.

Mais il a expliqué comment le Royaume-Uni doit travailler AVEC la Chine pour faire face aux problèmes les plus urgents tels que le changement climatique ou traiter avec la Russie au sujet de l’Ukraine.

Cette position suscitera probablement les critiques de plusieurs députés conservateurs anti-chinois qui ont mis en lumière les violations de la sécurité et des droits de l’homme dans le pays.

Le Premier ministre, s’exprimant en route vers le sommet du G20 en Indonésie, a déclaré: “Je pense que la Chine représente sans équivoque une menace systémique – enfin, un défi systémique – pour nos valeurs et nos intérêts et est sans aucun doute la plus grande menace étatique pour notre sécurité économique, permettez-moi de le dire ainsi.

« C’est comme ça que je pense à la Chine. C’est ce que j’ai dit au cours de l’été, c’est pourquoi il est important que nous prenions les pouvoirs dont nous avons besoin pour nous défendre contre cela.

«Par exemple, la loi sur l’investissement dans la sécurité nationale en est un bon exemple.

“Mais je pense aussi que la Chine est un fait incontestable de l’économie mondiale et nous ne pourrons pas résoudre des défis mondiaux communs comme le changement climatique, ou la santé publique, ou même traiter avec la Russie et l’Ukraine, sans avoir un dialogue”. avec eux.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il était prêt à reclasser le pays comme une menace, il a ajouté : “Je pense que la Chine pose un défi systémique à nos valeurs et à nos intérêts et qu’elle représente la plus grande menace étatique pour notre sécurité économique.

“Je pense que ce point de vue, soit dit en passant, est très aligné sur nos alliés.”

Le Royaume-Uni devrait présenter son examen intégré d’ici la fin de l’année mettant à jour ses positions en matière de défense et de politique étrangère.

David Cameron a parlé d’un “âge d’or” des relations avec la Chine lorsqu’il était à Downing Street.

Le point de vue de M. Sunak semble faire écho à celui du président américain Joe Biden qui a rencontré le président Xi avant le sommet de lundi.

Biden a déclaré qu’il ne cherchait pas une autre guerre froide avant les tensions autour de Taiwan.

S’exprimant à la veille du G20, M. Sunak a laissé ouverte la possibilité de rencontrer le président Xi pendant son séjour au sommet de deux jours.

M. Sunak n’a pas non plus exclu l’envoi d’armes à Taiwan. Il a déclaré: «Nous examinons toutes ces politiques dans le cadre de notre actualisation de l’examen intégré.

“Notre politique à Taiwan est évidemment qu’il ne devrait y avoir aucun changement unilatéral du statut et qu’il devrait y avoir une résolution pacifique à cette situation.

“Nous sommes prêts à soutenir Taïwan comme nous le faisons pour résister à l’agression chinoise.”