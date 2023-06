Rishi Sunak attaque Nadine Dorries pour son incapacité à démissionner comme promis

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak a dénoncé le fait que Nadine Dorries n’a pas démissionné en tant que députée comme promis – la n ° 10 décrivant sa décision de s’accrocher quelques jours après avoir déclaré qu’elle démissionnait comme « inhabituelle ».

Le Premier ministre a déclaré que ses électeurs méritaient une « représentation appropriée » et qu’il « attendait avec impatience » une élection partielle dans le siège de l’ancien secrétaire à la Culture du Mid Bedfordshire.

Mais M. Sunak a fait face à un revers mercredi lorsqu’il est apparu que Mme Dorries pourrait retarder sa démission, qui est intervenue après qu’elle a été ignorée pour une pairie dans la liste des honneurs de démission de M. Johnson, jusqu’aux vacances d’été.

Cela pousserait le concours pour la remplacer à l’automne, à l’approche de la conférence annuelle des conservateurs.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré que les limbes actuels étaient « évidemment inhabituels », ajoutant: « Le Premier ministre pense que les habitants du Mid-Bedfordshire ont besoin d’une représentation appropriée dans cette maison.

« Il aura hâte de faire campagne au nom du candidat conservateur. »

Le gouvernement est confronté à un trio d’élections partielles difficiles déclenchées par les démissions de Mme Dorries, Boris Johnson et de son collègue député conservateur Nigel Adams.

M. Johnson a annoncé sa propre sortie de choc quelques heures seulement après que Mme Dorries a annoncé qu’elle démissionnerait, tandis que son collègue allié de Boris, M. Adams, a également déclaré qu’il démissionnerait.

Mais alors que l’ancien Premier ministre et M. Adams ont achevé lundi le processus officiel de démission en tant que députés, Mme Dorries ne l’a pas encore fait.

Rishi Sunak attend l’annonce de Nadine Dorries (Simon Dawson/10 Downing Street)

Les amis de Mme Dorries ont souligné le cas de la députée travailliste Rosie Cooper, qui a attendu deux mois pour démissionner officiellement après avoir annoncé qu’elle partirait. On a dit Le courrier quotidien: « C’est sa prérogative quand elle décide d’y aller. »

« Elle ne va pas donner à Sunak la commodité de trois élections partielles le même jour », a ajouté l’ami.

Guto Harri, l’ancien directeur des communications de M. Johnson, a déclaré que Mme Dorries aimait « infliger de la douleur » à M. Sunak. « Je pense qu’elle aime infliger un peu de douleur – la rejeter, comme elle le verrait sur la douleur qui lui est infligée », a-t-il déclaré à la BBC. Politique en direct.

Les chefs de parti ont été frustrés, ayant voulu minimiser les retombées potentielles des trois élections partielles. Ils voulaient gérer les concours – déclenchés par une dispute sur la liste des honneurs de démission de M. Johnson – le plus rapidement possible.

Une source conservatrice a déclaré L’indépendant: « On ne sait pas pourquoi Nadine n’a pas démissionné… Mais on ne veut pas attendre, on veut passer à autre chose. »

Nadine Dorries fait attendre sa fête (Getty)

Les libéraux démocrates n’ont pas tardé à souligner comment une « longue campagne d’été » a conduit à une défaite majeure des conservateurs lors d’une élection partielle en 2021.

Un porte-parole a déclaré: «Comme l’ont montré Chesham et Amersham, une longue campagne d’été dans le mur bleu ne se termine que dans un sens pour les conservateurs. Nous dépoussiérons ce livre de jeu. «

Le retard de Mme Dorries dans sa démission a également fait craindre qu’elle ne cherche à saper M. Sunak, l’ayant accusé de l’avoir « cruellement » empêchée d’avoir un avenir à la Chambre des lords.

Mme Dorries a affirmé plus tôt que le Premier ministre était un « garçon chic privilégié » qui, de mèche avec son assistant politique James Forsyth, l’a « duplicitement et cruellement » empêchée de rejoindre la Chambre des lords.

Son retard pourrait semer l’agitation dans le parti en repoussant une élection partielle difficile à l’automne et plus près de la conférence du Parti conservateur.

Les travaillistes et les libéraux démocrates se disputent une victoire très médiatisée dans le siège conservateur historiquement sûr – qui est détenu par des députés conservateurs depuis 1931.

En restant sur les bancs de l’arrière-ban, Mme Dorries pourrait également être une épine dans le pied de M. Sunak en s’exprimant ou en votant contre les plans de son gouvernement.

Cependant, si Mme Dorries présente sa démission prochainement, le parti pourrait toujours organiser les trois élections partielles le 20 juillet.