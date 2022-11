Rishi Sunak arrive à Bali pour le sommet du G20 dominé par la tension autour de l’Ukraine

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak est arrivé en Indonésie pour un sommet des économies les plus puissantes du monde qui devrait être dominé par les tensions liées à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Alors que Vladimir Poutine esquive le rassemblement annuel des dirigeants du G20, le Premier ministre s’est engagé à affronter son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov lorsque les deux hommes se retrouveront face à face autour de la table de conférence.

M. Lavrov aurait été hospitalisé peu de temps après son arrivée sur le lieu du sommet dans la station balnéaire de Bali, mais il a ensuite publié des images de lui-même sur les réseaux sociaux, se relaxant en t-shirt et en short à son hôtel et apparemment en bonne santé.

Le G20 est le deuxième sommet international auquel M. Sunak participe en trois semaines mouvementées depuis qu’il est devenu Premier ministre, après les pourparlers de la COP27 en Égypte la semaine dernière. Il a quitté le Royaume-Uni dimanche après-midi pour le vol de 18 heures vers l’État de l’archipel d’Asie du Sud-Est.

Il espérait ajouter une visite au Japon à la fin du voyage, mais a été contraint d’abandonner l’idée afin de revenir à Londres pour la déclaration d’automne cruciale de Jeremy Hunt jeudi.

En plus d’assister à des tables rondes sur l’énergie, l’approvisionnement alimentaire et les questions numériques, M. Sunak tiendra sa première rencontre avec le président américain Joe Biden ainsi que des entretiens en face à face avec le canadien Justin Trudeau, le Premier ministre japonais Fumio Kishida, le président indien. Narendra Modi et l’Australien Anthony Albanese.

Plus controversé, il s’entretiendra avec le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, qui est largement soupçonné d’être impliqué dans le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Les discussions devraient se concentrer sur l’augmentation de la production de pétrole et de gaz en réponse à la rupture des approvisionnements en provenance de Russie.

La guerre en Ukraine dominera le rassemblement de deux jours, les nations occidentales maintenant un front uni pour condamner l’agression russe, tandis que tous les regards seront tournés vers M. Modi et le chinois Xi Jinping pour des signes indiquant qu’ils changent leur position plus neutre envers Moscou.

Quittant la Chine pour la première fois depuis la pandémie de Covid, Xi aura des entretiens de haut niveau avec M. Biden lundi, les tensions sur Taïwan étant susceptibles de figurer en tête de l’ordre du jour, aux côtés de l’Ukraine et du commerce.