Rishi Sunak est apparemment prêt à approuver la liste controversée des honneurs de Boris Johnson dans le but de déclencher au moins deux élections partielles pour les conservateurs.

La liste de l’ancien Premier ministre a déjà soulevé des sourcils après qu’il aurait nommé une série d’alliés politiques proches, d’amis et d’associés – dont plusieurs députés conservateurs et son propre père.

Mais M. Sunak est sur le point d’approuver la liste de quelque 50 noms dans les semaines à venir dans le but de « nettoyer les ponts » d’une autre ligne impliquant son prédécesseur, selon le Times.

Cette décision signifiera de nouveaux obstacles électoraux pour M. Sunak. Les anciens ministres conservateurs Nadine Dorries et Alok Sharma devraient se retirer pour assumer les pairies nommées par Johnson.

M. Sharma, l’ancien président de la Cop26, a une petite majorité de seulement 4 000 à son siège de Reading West, ce qui pourrait s’avérer difficile à tenir pour les conservateurs.

La circonscription de Mid-Bedfordshire de l’ancienne secrétaire à la culture de Mme Dorries est traditionnellement un siège conservateur sûr avec une majorité de 24 664, mais même cela pourrait être menacé s’il y avait un grand basculement vers le travail.

Deux autres personnes que l’on pense figurer sur la liste de M. Johnson – Alister Jack et Nigel Adams – devraient rester députés jusqu’à la fin de ce parlement avant d’assumer des rôles au sein des Lords.

M. Jack, le secrétaire écossais, a clairement indiqué qu’il ne démissionnerait pas avant les prochaines élections. M. Adams a décrit l’idée de se retirer tôt comme des « b ****** absolus ».

« Nous ne commentons strictement pas les honneurs », a déclaré le porte-parole de M. Johnson.

M. Johnson pourrait faire face à une élection partielle dans sa propre circonscription pour avoir prétendu avoir induit le Parlement en erreur à propos du scandale du Partygate.

Le comité des privilèges enquêtant sur les allégations doit rendre son rapport fin juin et pourrait suspendre l’ancien Premier ministre s’il est reconnu coupable.

Cela vient au milieu de rapports selon lesquels lui et sa femme Carrie ont accueilli un ami proche à Checkers – la grâce du Premier ministre et favorisent la retraite de pays dans le Buckinghamshire – alors que certaines restrictions de Covid étaient toujours en place.

Le couple a rejeté toute suggestion selon laquelle il aurait enfreint les règles de Covid comme étant « totalement fausse » (PENNSYLVANIE)

Une sanction de 10 jours ou plus pourrait déclencher une pétition de rappel dans sa circonscription d’Uxbridge et de South Ruislip. Pour qu’une pétition de révocation aboutisse, il faut que 10 % des électeurs inscrits dans un siège signent la pétition.

Cependant, un récent sondage mené par son homologue conservateur Lord Ashcroft a révélé que M. Johnson, qui a une majorité de 7 210 voix, gagnerait confortablement le concours, obtenant 50% des voix.

Un sondage séparé réalisé par FocalData et commandé par le groupe de campagne Best For Britain, utilisant la méthode MRP dans les nouvelles limites des circonscriptions, estime que le parti de Sir Keir Starmer est sur la bonne voie pour une majorité de 140 sièges, bien qu’une partie de ce soutien reste « assez faible ”.

L’enquête indique que le scénario « pire des cas » pour le parti travailliste serait qu’il soit le plus grand parti du prochain parlement après les élections générales, qui doivent avoir lieu en janvier 2025 au plus tard mais largement attendues à l’automne de l’année prochaine.

Cela a placé l’opposition 12% devant le Parti conservateur – un chiffre qui correspond à ce que l’expert indépendant en sondages Sir John Curtice a déclaré que le parti travailliste avait besoin de remporter une large majorité.

La querelle sur la liste de M. Johnson s’est prolongée pendant la majeure partie de 12 mois et s’est intensifiée suite aux informations selon lesquelles son père Stanley avait été nommé chevalier.

Ces gongs sont généralement décernés à des personnes qui ont apporté une contribution exceptionnelle à la charité, aux affaires, à la science, au sport, aux arts et à d’autres domaines de la vie publique.

Les premiers ministres peuvent nommer des personnes pour des récompenses et peuvent faire des nominations à la Chambre des lords, la deuxième chambre du parlement.

Les nominations aux Lords sont faites par le gouvernement et approuvées par le monarque.

Le processus est supervisé par une commission de la Chambre des lords, mais son rôle n’est que consultatif, ce qui signifie que le Premier ministre a le dernier mot sur la proposition d’une personne à anoblir.