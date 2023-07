Rishi Sunak appelle les alliés de l’OTAN à augmenter les dépenses de défense | Politique Nouvelles

Rishi Sunak appellera les alliés britanniques de l’OTAN à s’engager à consacrer au moins 2% de leur PIB à la défense alors qu’il assiste à un sommet de l’alliance en Lituanie.

Le Premier ministre soutiendra que l’engagement sera crucial pour de l’OTAN capacité à dissuader et à se défendre contre le type de tactiques que le président russe Vladimir Poutine a utilisées lors de son invasion de Ukraine.

Il fera valoir que l’engagement de 2% « doit être un plancher et non un plafond », a déclaré le numéro 10, et demandera aux alliés de canaliser leurs efforts pour s’assurer que les forces armées de l’alliance peuvent réagir plus rapidement et que leurs industries de la défense sont prêtes à augmenter considérablement la production. en temps de crise.

Dernière guerre d’Ukraine : Erdogan accepte de soutenir la candidature de la Suède à l’OTAN

L’année dernière, seuls neuf des 30 alliés de l’OTAN ont consacré au moins 2% de leur PIB à la défense – ce que le Royaume-Uni a fait chaque année depuis que l’aspiration a été définie il y a près de deux décennies.

« Lorsque des milliers de soldats russes ont traversé la frontière en février de l’année dernière, cela a marqué un sombre nouveau chapitre dans l’histoire de l’Europe et de l’OTAN », a déclaré M. Sunak.

« Au cours des 500 jours qui se sont écoulés depuis que nous avons été témoins des crimes et des tragédies humaines les plus terribles en Ukraine. Mais nous avons également vu l’alliance de l’OTAN se rassembler comme jamais auparavant pour soutenir l’Ukraine et avec la ferme détermination que la Russie ne peut pas réussir.

« C’est le travail que nous devons poursuivre cette semaine. Nous ne pouvons pas laisser le brouillard de la guerre obscurcir les leçons claires que notre alliance doit apprendre si nous voulons dépasser et déjouer ceux qui cherchent à nous faire du mal.

« C’est pourquoi le Royaume-Uni investit des sommes record dans la défense, pour rendre nos forces armées plus meurtrières et plus déployables, et pour préparer notre industrie de la défense aux défis à venir. Et c’est quelque chose que nous devons voir dans l’ensemble de l’OTAN – en commençant par répondre aux Engagement de 2 %. »

Il est entendu que M. Sunak a cinq priorités clés pour le sommet, à savoir :

• Renforcer l’approche de l’OTAN en matière de dissuasion et de défense

• Appeler les alliés de l’OTAN à s’engager à dépenser au moins 2 % du PIB

• Continuer à soutenir l’Ukraine et convenir d’un libellé concernant la future adhésion de Kiev à l’alliance

• Continuer à travailler pour que la Suède devienne membre à part entière de l’OTAN

• Renforcer les relations entre l’OTAN et ses principaux partenaires d’Asie-Pacifique

Lundi, le Premier ministre a rencontré Joe Biden à Downing Street, où le président américain a salué la proximité des deux pays.

M. Biden a déclaré qu’il « ne pouvait pas rencontrer un ami plus proche et un plus grand allié », tandis que M. Sunak a célébré les États-Unis et le Royaume-Uni comme « deux des alliés les plus solides » de l’OTAN.

La réunion s’est déroulée au milieu de rapports faisant état de désaccords concernant les ambitions de l’Ukraine d’adhérer à l’OTAN et la décision américaine de fournir à Kiev des armes à sous-munitions – une décision que le Royaume-Uni ne soutient pas car il a signé une convention internationale pour interdire les armes.