Rishi Sunak appelle à une réunion urgente avec les responsables de la santé pour résoudre la crise du NHS

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak tiendra samedi des entretiens serrés avec des responsables de la santé à Downing Street dans le but de résoudre la crise qui engloutit le NHS.

Plus d’un quart des patients ambulanciers ont attendu plus d’une heure pour être admis à A&E la semaine dernière alors que les hôpitaux font face à l’un de leurs hivers les plus difficiles de l’histoire, exacerbé par une forte saison de grippe, un pic de cas de Covid et des pénuries de personnel et de lits.

Et les jeunes médecins ont maintenant menacé de faire grève pendant trois jours consécutifs en mars, ce qui laisserait les services d’urgence à court de dizaines de milliers d’employés.

Le Premier ministre doit convoquer une réunion des «meilleurs esprits», y compris des patrons du NHS, des médecins chevronnés et des prestataires privés, pour tenter de lutter contre le chaos.

Le sommet se concentrera sur la crise des soins d’urgence, qui, selon les médecins, contribue à jusqu’à 500 décès par semaine, et sur les soins sociaux, où le manque d’approvisionnement provoque un goulot d’étranglement pour les hôpitaux en attente de sortie des patients.

Le secrétaire fantôme à la Santé, Wes Streeting, a demandé pourquoi M. Sunak avait mis si longtemps à agir, commentant que “les patients méritent plus qu’un magasin de discussion”.

Le débrayage de 72 heures proposé par les jeunes médecins serait la dernière escalade d’une série de conflits sociaux entre le personnel des services de santé et le gouvernement. Les responsables de la santé ont appelé le gouvernement à rencontrer les dirigeants syndicaux afin d’éviter de nouvelles perturbations.

La British Medical Association (BMA) a déclaré qu’elle voterait lundi auprès de ses 45 000 jeunes médecins sur l’opportunité d’entreprendre une action revendicative. Les jeunes médecins ont subi une baisse de salaire en termes réels de plus d’un quart au cours des 15 dernières années, ce qui, combiné à des conditions de travail difficiles, les a poussés à quitter la profession en masse.

“L’érosion des salaires, l’épuisement et le désespoir forcent les jeunes médecins à quitter le NHS, poussant les listes d’attente encore plus haut alors que les patients souffrent inutilement”, ont déclaré le Dr Vivek Trivedi et le Dr Robert Laurenson, coprésidents du BMA Junior Doctors Committee, dans un communiqué. . « Le refus du gouvernement de s’attaquer à quinze ans d’érosion salariale n’a donné aux jeunes médecins d’autre choix que de voter pour une grève. Si le gouvernement ne se bat pas pour nos services de santé, alors nous le ferons.

Rishi Sunak, photographié dans un hôpital de Croydon l’année dernière, espère éviter plus de chaos (PENNSYLVANIE)

Les opérations et les rendez-vous ambulatoires sont susceptibles d’être annulés par dizaines de milliers si les jeunes médecins votent pour la grève, tandis que les services de maternité, A&E et de soins intensifs peuvent également être perturbés. Deux jours de grève des infirmières le mois dernier ont entraîné l’annulation de 30 000 opérations et rendez-vous.

La BMA a déclaré qu’elle donnerait aux ministres et aux fiducies du NHS suffisamment de temps pour se préparer à toute action de grève. Mais les représentants des services de santé ont déclaré que la menace de débrayages massifs sans couverture d’urgence était “profondément inquiétante”.

Miriam Deakin, directrice générale adjointe par intérim et directrice de la politique et de la stratégie chez NHS Providers, a déclaré: «Si les jeunes médecins votent pour une action revendicative, les dirigeants de confiance feront tout leur possible pour minimiser les perturbations et donner la priorité à la prestation sûre de soins et de services pour les patients.

« Les dirigeants de confiance sont très préoccupés par la possibilité d’une action de grève prolongée ou coordonnée par les syndicats de la santé dans les mois à venir. Ils comprennent également les facteurs qui ont poussé les jeunes médecins et autres travailleurs de la santé à voter sur l’action revendicative.

Steve Barclay se dit « désireux de dialoguer » avec le syndicat infirmier (PENNSYLVANIE)

« Nous réitérons notre appel au gouvernement et aux dirigeants syndicaux pour qu’ils se mettent autour de la table et trouvent une solution convenue, y compris sur les salaires, dès que possible. L’action prolongée est quelque chose que tout le monde veut éviter.

Les dirigeants syndicaux ont déclaré que le gouvernement frustrait les tentatives d’ouverture de négociations et ont accusé Steve Barclay, le secrétaire à la Santé, d’avoir ignoré les invitations à rencontrer des représentants de jeunes médecins.

Vendredi, lors d’une visite à l’hôpital général de Watford, le secrétaire à la Santé a déclaré qu’il était « désireux d’avoir un dialogue » avec le syndicat infirmier, mais n’a pas directement répondu aux questions de savoir s’il accepterait son dernier compromis d’une augmentation de salaire de 10 %. .

M. Barclay s’est entretenu avec des médecins du service A&E de l’hôpital lors d’une tournée avec des journalistes, avant de s’entretenir avec des patients en privé.

Les médecins juniors – ceux qui sont qualifiés mais en formation – n’ont pas fait grève depuis 2016, date à laquelle ils ont démissionné pour la première fois de l’histoire suite à une décision du gouvernement d’augmenter leurs heures sans augmentation de salaire. Dans un règlement de 2018, les jeunes médecins ont accepté une augmentation de salaire de 8,2% sur quatre ans.

La révision des salaires du NHS cette année n’a pas offert aux jeunes médecins une augmentation de cet accord, ce qui a conduit la BMA à se plaindre que les pressions de la pandémie couplées à la flambée de l’inflation justifiaient un nouveau règlement.

La BMA a fait écho aux plaintes des travailleurs du NHS qui se sont récemment mis en grève.

Des ambulanciers sur la ligne de piquetage à l’extérieur de la station d’ambulance de Waterloo à Londres en décembre (PENNSYLVANIE)

Les infirmières, qui ont pris la décision historique de faire grève pendant deux jours en décembre et qui repartiront plus tard ce mois-ci, ont demandé une augmentation de salaire de cinq points de pourcentage au-dessus de l’inflation afin de remédier à des années de réductions en termes réels.

Les ambulanciers paramédicaux et autres ambulanciers, qui ont également débrayé pendant deux jours le mois dernier et devraient recommencer dans les semaines à venir, exigent également des augmentations de salaire supérieures à l’inflation.

La dernière menace de grève survient alors que M. Sunak se prépare à présenter une législation qui imposerait des niveaux de service minimum dans les services de santé ainsi que dans cinq autres secteurs clés – une décision que les syndicats s’apprêtent à contester devant les tribunaux.

Un porte-parole de Downing Street a déclaré: «Comme le Premier ministre l’a clairement indiqué cette semaine, atténuer les pressions immédiates tout en se concentrant également sur l’amélioration à long terme du NHS est l’une de ses principales promesses.

« C’est pourquoi nous réunissons les meilleurs esprits des secteurs de la santé et des soins pour aider à partager des connaissances et des solutions pratiques afin que nous puissions relever les défis les plus cruciaux, tels que le congé retardé et les soins d’urgence.

“Nous voulons corriger la variation injustifiée des performances du NHS entre les zones locales, car peu importe où vous vivez, vous devriez pouvoir accéder à des soins de santé de qualité.”