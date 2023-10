Rishi Sunak appelle à une réponse « calme et sereine » à l’explosion d’un hôpital à Gaza

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak a appelé à une réponse « calme et sereine » à l’explosion dans un hôpital de Gaza alors que le gouvernement s’est engagé à publier une évaluation des personnes derrière l’explosion.

Le Premier ministre a exhorté les députés à ne pas « se précipiter pour porter un jugement » mercredi alors qu’Israël et le Hamas ont publié des déclarations rivales sur les atrocités qui auraient fait au moins 500 morts à al Ahli.

En visite à Tel Aviv, le président américain Joe Biden s’est rangé du côté du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu en lui disant que « cela semble avoir été fait par l’autre équipe, pas par vous ».

Mais M. Sunak – qui s’est entretenu mercredi matin avec le conseiller à la sécurité nationale et le président de la commission conjointe du renseignement – ​​a déclaré qu’il ne « se précipiterait pas pour porter un jugement avant d’avoir tous les faits sur cette terrible situation ».

Lors des questions du Premier ministre aux Communes, il a déclaré : « Nos services de renseignement ont rapidement analysé les preuves pour établir les faits de manière indépendante. Nous ne sommes pas en mesure, à ce stade, d’en dire plus. »

Lors d’une visite dans l’Essex mercredi après-midi, le Premier ministre a déclaré que la « situation très aiguë et sensible » exigeait « des têtes calmes ».

« C’est évidemment une situation compliquée sur le terrain mais il est juste que nous l’abordions avec calme et sang-froid, ne nous précipitons pas vers des jugements prématurés, prenons le temps de comprendre ce qui s’est passé, c’est ce que nous faisons. «

Le ministre des Affaires étrangères, James Cleverly, a déclaré à la Chambre des Communes : « Nous prenons note de ce que le président Biden a dit, mais nous ferons notre propre jugement, nous y travaillerons rapidement et nous veillerons à ce que notre évaluation soit rendue publique dès que possible. car nous sommes confiants dans les détails.

Le secrétaire à la Défense, Grant Shapps, a souligné qu’une mauvaise attribution de la responsabilité de l’explosion pourrait « aggraver les choses », alors qu’il était interrogé sur la différence de position entre le Royaume-Uni et M. Biden.

M. Shapps a déclaré « nous ne savons pas encore » qui était derrière l’explosion, ajoutant: « Je pense qu’il est vraiment important que nous leur donnions l’opportunité de rassembler ces faits afin que nous ne tirions pas de conclusions hâtives. »

M. Sunak a refusé de soutenir les appels de plus de 40 députés en faveur d’un cessez-le-feu afin que la libération des otages puisse être assurée, que le droit international puisse être respecté et que des fournitures médicales, de la nourriture, du carburant, de l’électricité et de l’eau puissent être fournies au peuple palestinien.

Au lieu de cela, il a déclaré qu’Israël avait « le droit de se défendre, de protéger son peuple et d’agir contre le terrorisme et de garantir que l’horrible attaque du Hamas à laquelle nous avons assisté ne puisse se reproduire ».

M. Sunak a déclaré que le Royaume-Uni continuait de faire pression pour que l’aide humanitaire arrive à Gaza et qu’il « travaillait 24 heures sur 24 » pour libérer les otages britanniques pris par le Hamas.

Après la séance de questions au Premier ministre, il a rencontré la famille de l’une des personnes capturées.

Au moins sept ressortissants britanniques, dont Yahel Sharabi, 13 ans, ont été tués lors des raids du Hamas contre Israël le 7 octobre.

Downing Street a déclaré que neuf ressortissants britanniques étaient toujours portés disparus, certains d’entre eux étant morts, tandis que d’autres pourraient figurer parmi les otages ramenés dans la bande de Gaza.

Le Hamas a déclaré qu’une frappe aérienne israélienne avait provoqué la dévastation de l’hôpital al Ahli.

Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, a déclaré qu’au moins 500 personnes avaient été tuées.

Mais l’armée israélienne a imputé la responsabilité d’un raté de tir au groupe du Jihad islamique palestinien et a publié des images et des communications interceptées visant à étayer leur thèse.

Le Premier ministre écossais Humza Yousaf a déclaré que l’explosion était une « tragédie humaine complète et totale » et a appelé à une enquête indépendante pour déterminer qui en porte la responsabilité.

« Je pense que tout le monde a la responsabilité de le condamner et de le condamner de la manière la plus ferme possible », a-t-il déclaré à BBC Breakfast.

« Cibler un hôpital constitue une violation totale du droit international. »

Le Tanaiste irlandais et le ministre des Affaires étrangères Micheal Martin ont appelé à un cessez-le-feu et ont réitéré leur appel à l’ouverture de couloirs d’aide humanitaire vers la bande de Gaza.

Des centaines de Palestiniens ont trouvé refuge à Al Ahli et dans d’autres hôpitaux de la ville de Gaza ces derniers jours, dans l’espoir d’être épargnés par les bombardements après qu’Israël a ordonné à tous les résidents d’évacuer vers le sud de la bande de Gaza.

L’hôpital était géré par l’Église anglicane – et l’archevêque de Cantorbéry Justin Welby a déclaré qu’il était en « profond deuil » après la grève « atroce ».

Les décès à l’hôpital ont déclenché des manifestations à travers le Moyen-Orient, notamment des scènes de colère à Beyrouth, la capitale libanaise, où des centaines de manifestants ont affronté les forces de sécurité près de l’ambassade américaine.

Le groupe Hezbollah, allié clé du Hamas, a organisé mercredi son propre rassemblement dans la ville.

Le ministère des Affaires étrangères a depuis mis à jour ses directives de voyage au Liban, qui partage une frontière avec Israël, déconseillant tout voyage dans le pays et encourageant les ressortissants britanniques actuellement là-bas à « partir maintenant tant que des options commerciales restent disponibles ».

« La situation pourrait se détériorer rapidement et sans avertissement », a indiqué le ministère.

Avant l’explosion de l’hôpital, M. Sunak semblait désireux de se rendre en Israël – à la suite des voyages de l’Allemand Olaf Scholz et de M. Biden – avec des informations suggérant qu’il pourrait s’y rendre dès jeudi.

Interrogé sur le voyage potentiel, M. Sunak a déclaré : « Évidemment, je ne ferai aucun commentaire sur les futurs projets de voyage de ma part. »