Rishi Sunak ” annoncera sa candidature officielle pour devenir PM AUJOURD’HUI ” avec la promesse de réparer une économie en panne

RISHI Sunak devrait entrer officiellement dans la course pour être PM AUJOURD’HUI avec la promesse de réparer l’économie brisée de la Grande-Bretagne.

L’ancien chancelier prend les devants dans le concours avec le soutien de 121 députés conservateurs – assez facilement pour lui décrocher une place en finale.

Lors d’un coup d’État majeur pour M. Sunak, il a obtenu les approbations de trois grosses bêtes du parti couvrant toutes les principales factions du parti.

Les gros frappeurs conservateurs Kemi Badenoch, Lord David Frost et David Davis ont tous pesé derrière Rishi hier après-midi.

Après six semaines mouvementées qui ont vu les marchés plonger et gonfler la dette, M. Sunak se présentera comme une paire de mains sûres pour reconstruire l’économie.

S’il parvient à remporter la victoire au concours, cela marquerait un revirement sensationnel pour le député de Richmond, North Yorks.

Il y a à peine six semaines, il a perdu la course à la direction des conservateurs face à Liz Truss.

Il a été brutalisé par les députés conservateurs pour avoir été trop sombre après avoir averti que les promesses de Liz de réductions d’impôts monstres feraient chuter l’économie et feraient monter en flèche les coûts hypothécaires.

Et les électeurs se sont insurgés contre sa méga richesse – sa femme est une milliardaire plus riche que le roi.

Mais les avertissements économiques de M. Sunak se sont tous révélés justes.

Hier soir, il a été soutenu par les trois poids lourds conservateurs ajoutant leurs noms au chœur grandissant appelant à son poste de premier ministre.

Mme Badenoch, une étoile montante conservatrice qui a également participé à la dernière course à la direction, a déclaré que M. Sunak était le seul candidat capable d’unir le parti – et l’a comparé à Margaret Thatcher.

Elle a déclaré: «Je soutiens Rishi non pas parce qu’il serait le premier Premier ministre du pays appartenant à une minorité ethnique, mais parce qu’il serait un grand leader en période de crise et de difficulté.

“Je crois qu’il comprend la nécessité de l’unité et d’amener les autres sur le chemin avant de prendre des décisions difficiles, tout comme Mme Thatcher l’a fait.”

Mme Badenoch est extrêmement populaire auprès de la droite du parti.

Lord David Frost – qui était l’exécutant du Brexit de Boris Johnson et qui est un ami proche – a également appelé à l’installation de M. Sunak au n ° 10.

Il a déclaré: “Boris Johnson sera toujours un héros pour la réalisation du Brexit. Mais nous devons avancer.

« Il n’est tout simplement pas juste de risquer de répéter le chaos et la confusion de l’année dernière. Le parti conservateur doit se rallier à un leader capable qui peut proposer un programme conservateur. C’est Rishi Sunak.

Et le grand conservateur David Davis – qui a soutenu Penny Mordaunt la dernière fois – a également apporté son soutien à Rishi.

Il a déclaré: «Ce qui est également clair, c’est que l’élection de Rishi stabilisera les marchés alors que Boris les déstabiliserait.

“Aucune quantité de mise en scène et de charme ne compensera des hypothèques plus coûteuses et une nourriture plus chère.”

M. Davis a exhorté Rishi à nommer un cabinet d’unité pour guérir le parti conservateur divisé, Ben Wallace restant en tant que secrétaire à la Défense et Jeremy Hunt en tant que chancelier.

M. Davis aurait conclu un accord pour soutenir Rishi lors d’un déjeuner au Parlement mardi après-midi.

Alors que le poste de premier ministre de Mme Truss s’effondrait, les deux hommes auraient conclu un accord sur le saumon cuit au four dans la salle à manger des membres.

Tout au long de la course aux élections à la direction de l’été, M. Sunak a été en proie à des accusations d’avoir poignardé M. Johnson dans le dos avec sa démission en tant que chancelier.

Sa lettre – livrée quelques instants après que l’allié Sajid Javid a également démissionné – a déclenché une vague d’environ 60 démissions ministérielles, ne laissant à Boris d’autre choix que de démissionner de son poste de Premier ministre.

Mais au cours des cinq derniers jours, M. Sunak a mené une offensive de charme auprès des députés conservateurs. Retranché dans son bureau parlementaire à la Chambre des communes, il les a pris pour des tasses de thé et des discussions pour les attirer de son côté.

L’un d’eux a déclaré: “Il se présentait comme le candidat à l’unité.”

Hier, M. Sunak a également obtenu le soutien de l’ancien ministre du Cabinet Steve Barclay, qui a tweeté : « Je soutiens Rishi Sunak pour être chef du Parti conservateur et Premier ministre. Notre pays est confronté à des défis économiques importants et il est le mieux placé pour y faire face.

Et Mme Badenoch a suggéré à M. Johnson de se retirer pour le bien de la nation et du parti.

Elle a tweeté : « Le parti a besoin d’une figure unificatrice pour faire ce qui est juste pour le Royaume-Uni. En ce moment, je crois que cette personne est Rishi. Je suis fan de Boris mais son retour, vu tout ce qui s’est passé, ne rassemblerait pas les gens. Nous devons tous mettre de côté nos différences et travailler pour le plus grand bien.

M. Sunak a été exhorté par les grosses bêtes du cabinet à abandonner les députés qui ont été «engagés dans les arts sombres».

Le secrétaire à la Défense Ben Wallace, qui “penche” toujours vers Boris, a déclaré au Sunday Times que les alliés de Rishi comme Gavin Williamson et Julian Smith ne devraient pas se voir confier les postes les plus élevés.

M. Wallace a déclaré: «Rishi doit abandonner certaines des personnes autour de lui qui se sont engagées dans les arts sombres et ont déstabilisé le gouvernement, comme Gavin Williamson et Julian Smith. Les députés ne veulent pas les voir récompensés.

Tard hier soir, les hauts conservateurs ont déclaré qu’il semblait que M. Sunak avait l’élan nécessaire pour gagner la course. L’un d’eux a dit: “C’est comme Rishi maintenant.”