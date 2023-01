Rishi Sunak annoncera que les flics pourront s’attaquer aux manifestants pour le climat avant qu’ils ne fassent des ravages

COPS sera en mesure de s’attaquer rapidement aux manifestants pour le climat avant qu’ils ne fassent des ravages dans le public, annoncera Rishi Sunak.

Le Premier ministre veut également combler une échappatoire qui permet aux fanatiques de l’écologie comme Just Stop Oil de s’en tirer avec des tactiques de «marche lente» qui causent le chaos aux conducteurs.

Rishi Sunak annoncera que les flics pourront s’attaquer rapidement aux manifestants pour le climat avant les manifestations Crédit : Darren Fletcher

Le Premier ministre a dit: “Ce n’est pas acceptable et nous allons y mettre un terme” Crédit : Reuters

La police réclame des règles plus claires sur le moment où elle est autorisée à interrompre les manifestations perturbatrices.

Les ministres déposeront aujourd’hui un amendement au projet de loi phare sur l’ordre public pour permettre aux agents d’intervenir plus tôt.

En novembre, The Sun a souligné l’importance d’une action rapide en alertant la police d’un complot visant à bloquer le M25.

En conséquence, les manifestants ont été déjoués moins d’une heure après avoir escaladé les portiques du tunnel de Dartford.

M. Sunak a déclaré: «Nous ne pouvons pas laisser des manifestations menées par une petite minorité perturber la vie du public ordinaire.

“Ce n’est pas acceptable et nous allons y mettre un terme.

“La police nous a demandé plus de clarté pour réprimer ces tactiques de guérilla, et nous avons écouté.”

La définition légale de « perturbation grave » sera élargie et la police pourra plus facilement traiter les manifestants à répétition comme des délinquants en série.

Le chef rencontré, Sir Mark Rowley, a déclaré: «Il est clair que tout le monde a le droit de manifester.

“De plus en plus, cependant, la police est entraînée dans des arguments juridiques complexes sur l’équilibre entre ce droit de manifester et le droit des autres de vaquer à leurs occupations quotidiennes sans perturbations graves.”

Le College of Policing produit de nouvelles directives afin que les agents sachent parfaitement quelles mesures ils peuvent prendre.

Pendant ce temps, un donateur travailliste s’est vanté hier d’avoir donné de l’argent aux militants écologistes.

Dale Vince a déclaré au Sunday Times : « Je crois en Extinction Rebellion et Just Stop Oil. Je ne suis pas d’accord avec toutes leurs tactiques, mais je n’ai pas à le faire.

“Ils attirent l’attention sur un sujet vraiment important.”