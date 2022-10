Rishi Sunak annonce sa candidature officielle pour devenir Premier ministre britannique

“Je veux réparer notre économie, unir notre parti et livrer pour notre pays”, a-t-il déclaré dans un Tweet du dimanche .

LONDRES – L’ancien ministre britannique des Finances Rishi Sunak a annoncé sa candidature pour remplacer Liz Truss en tant que prochain chef du Parti conservateur, le mettant sur la bonne voie pour se qualifier pour le dernier tour des candidats dans la course au poste de Premier ministre.

C’est la deuxième fois en moins de quatre mois que Sunak, 42 ​​ans, se dispute le rôle. Au cours de l’été, l’ancien chancelier britannique a atteint le dernier tour de la course pour succéder à Boris Johnson avant de perdre contre Truss lorsque le vote a été soumis aux membres du parti.

L’annonce de dimanche fait de Sunak le premier – et, jusqu’à présent, le seul – candidat officiellement déclaré à avoir recueilli les 100 nominations de ses collègues législateurs requises lundi à 14 heures pour figurer sur le bulletin de vote du parti, selon les décomptes publics. Si plus d’un candidat franchit le seuil, les députés en sélectionneront deux qui seront soumis à un vote en ligne par les membres du parti, les résultats étant attendus le 28 octobre.

Dimanche, le challenger le plus fort de Sunak semblait être Johnson, l’ancien Premier ministre dont la démission forcée en juillet a déclenché le chaos politique actuel en Grande-Bretagne. Dans sa démission du cabinet de Johnson, qui a incité une vague d’autres à démissionner et a finalement forcé Johnson à démissionner, Sunak a déclaré que le public méritait un gouvernement qui se conduisait “correctement, avec compétence et sérieux”.