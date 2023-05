Rishi Sunak annonce l’interdiction au G7 des diamants, du cuivre, de l’aluminium et du nickel russes | Politique Nouvelles

Rishi Sunak annoncera l’interdiction de l’entrée de diamants russes en Grande-Bretagne alors que le Premier ministre et d’autres dirigeants du G7 renforcent les sanctions contre Poutine.

L’interdiction des diamants fait partie d’un ensemble plus large de sanctions, le premier ministre et ses alliés utilisant le rapport annuel G7 sommet de Tokyo pour redoubler de soutien à l’Ukraine.

Les sanctions s’étendront également aux importations de cuivre, d’aluminium et de nickel d’origine russe, ainsi qu’au gel du marché d’exportation de diamants de 4 milliards de dollars (3,2 milliards de livres sterling).

Le Royaume-Uni sanctionne également 86 autres personnes et entreprises du complexe militaro-industriel de Poutine.

« Les sanctions imposées à la Russie par le Royaume-Uni et les partenaires du G7 ont un impact clair et progressif sur la dégradation de l’effort de guerre de Poutine », a déclaré le Premier ministre.

« Le G7 reste unifié face à la menace russe et ferme dans son soutien à l’Ukraine. »

Le premier ministreLe porte-parole a déclaré que le gouvernement s’attendait à ce que tous les partenaires du G7 annoncent des sanctions au cours du week-end dans une démonstration de force contre Moscou.

Mais alors que le G7 suit de près son approche de l’Ukraine, la question de la gestion d’un Chine toujours agressive – qui, avec l’Ukraine et l’économie mondiale, est le troisième pilier politique de ce sommet – a été un domaine politique plus compliqué et contesté pour le G7.

Le Premier ministre japonais Kishida a averti à plusieurs reprises que « l’Ukraine pourrait être la Russie demain » alors qu’il se tourne vers ses alliés pour signaler un soutien solide sur la manière de s’attaquer à la Chine et le risque que Pékin tente d’envahir Taïwan.

Le président Biden a engagé à défendre Taïwanmais cette question a divisé les alliés, le président français Emmanuel Macron déclarant sur un voyage en Chine le mois dernier que l’Europe ne doit pas être « prise dans des crises qui ne sont pas les nôtres ».

L’attente à Hiroshima est que les alliés peuvent s’entendre sur un langage qui comble ce fossé.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von de Leyen, proposera une formulation sur laquelle on espère que les alliés pourront s’entendre – que le G7 se concentrera sur la « réduction des risques » plutôt que sur le « découplage » – en d’autres termes, continuer à s’engager avec la Chine dans des domaines comme le commerce et le changement climatique, tout en poursuivant des politiques visant à protéger les risques pour la sécurité nationale.

On s’attend à ce que le G7 sorte du sommet avec un front uni et fort contre la Russie et la Chine.

La grande inconnue du week-end sera de savoir s’ils peuvent incliner certains pays du Sud – des pays comme le Brésil, l’Inde et l’Indonésie – qui ont été plus alignés avec la Russie et la Chine vers le point de vue des alliés.

Surveillez également si l’on pourrait en dire plus sur les garanties de sécurité à plus long terme pour l’Ukraine une fois la guerre terminée.

Le Premier ministre nous a dit lors du vol vers le Japon que le Royaume-Uni voulait mettre en place de tels arrangements « pour fournir à l’Ukraine une dissuasion à l’avenir ».

Alors que Boris Johnson et Donald Trump étaient souvent des mouches dans la pommade et en désaccord avec d’autres alliés, M. Sunak essaie de diriger de l’avant sur la scène mondiale, et il semble recevoir un accueil beaucoup plus chaleureux au Japon que chez lui. .