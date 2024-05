Rishi Sunak annonce les élections générales britanniques pour le jeudi 4 juillet

Les travaillistes ont affiché une large avance dans les sondages d’opinion nationaux et ont insisté sur le fait qu’ils disposaient d’une campagne entièrement organisée et prête à démarrer.

On pensait auparavant qu’octobre ou novembre seraient plus probables pour une date d’élection.

Mais sa déclaration ne s’est pas entièrement déroulée comme prévu, car il a lutté contre la pluie croissante et les militants qui ont diffusé l’hymne du New Labour, Things Can Only Get Better, par haut-parleur.