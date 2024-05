Rishi Sunak annonce les élections générales britanniques pour le jeudi 4 juillet

Regarder : Moment Rishi Sunak convoque des élections générales

Les travaillistes ont affiché une large avance dans les sondages d’opinion nationaux et ont insisté sur le fait qu’ils disposaient d’une campagne entièrement organisée et prête à démarrer.

On pensait auparavant qu’octobre ou novembre seraient plus probables pour une date d’élection.

Il a ajouté que la baisse de l’inflation, ainsi que celle du Royaume-Uni sortie de récession plus tôt cette année, étaient « la preuve que le plan et les priorités » qu’il avait établis fonctionnaient.

Mais sa déclaration ne s’est pas entièrement déroulée comme prévu, car il a lutté contre la pluie croissante et les militants qui ont diffusé l’hymne du New Labour, Things Can Only Get Better, par haut-parleur.