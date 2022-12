Rishi Sunak annonce la répression de l’immigration illégale et révèle que le “commandement des petits bateaux” s’attaquera aux traversées de la Manche

Des MILLIERS de migrants albanais illégaux seront renvoyés chez eux dans des mois dans le cadre d’une nouvelle répression majeure contre les petits bateaux annoncée aujourd’hui.

Cet après-midi, un Rishi Sunak provocateur a présenté son plan en cinq points pour contrôler les frontières britanniques et mettre fin une fois pour toutes à la migration illégale.

Rishi Sunak introduira une nouvelle loi l’année prochaine pour indiquer « sans ambiguïté » que les migrants illégaux ne pourront pas s’installer au Royaume-Uni Crédit : PA

Un groupe de migrants arrive à Douvres en octobre 2022 Crédit : PA

Rishi Sunak a déclaré aujourd’hui qu’il est “injuste que les gens viennent ici illégalement” Crédit : EPA

Cela survient alors que le nombre de personnes arrivant en terne depuis juin est monté en flèche à 30 000.

Le plan de M. Sunak comprend la fin de l’utilisation des hôtels financés par les contribuables pour héberger les migrants, le resserrement de la définition de l’esclavage moderne et la formation d’un commandement opérationnel de petits bateaux pour traquer les passeurs pervers.

S’adressant aux députés aux Communes, le Premier ministre a fustigé: “Il est injuste que des gens viennent ici illégalement.

“Ce n’est ni cruel ni méchant de vouloir briser l’emprise des gangs criminels qui font le commerce de la misère humaine et qui exploitent notre système et nos lois.

“Trop c’est trop.”

M. Sunak s’est engagé à éliminer l’arriéré gonflé d’asile d’ici la fin de 2023.

Plus de 40 000 migrants attendent désormais entre un et trois ans une décision sur leur demande d’asile, ce qui coûte des millions aux contribuables et engorge le système.

Dans le cadre de la nouvelle répression, un «commandement des petits bateaux» permanent sera formé.

Environ 700 nouveaux travailleurs seront chargés d’intercepter les opérations de contrebande afin que moins de navires arrivent sur les côtes britanniques.

L’unité utilisera des capacités et des technologies militaires telles que des drones pour traquer les chefs de gangs et augmenter les taux de poursuites.

Avec le commandement en place, les agents de l’immigration seront libérés pour se concentrer sur la capture des migrants illégaux vivant et travaillant sous couverture en Grande-Bretagne.

Le Premier ministre s’est engagé à augmenter de 50 % le nombre de perquisitions au ministère de l’Intérieur.

“Il est franchement absurde qu’aujourd’hui les migrants illégaux puissent obtenir des comptes bancaires, ce qui les aide à vivre et à travailler ici”, a-t-il déclaré.

M. Sunak a également promis de cesser de dépenser des millions d’argent durement gagné par les contribuables dans des hôtels pour migrants.

Le gouvernement débourse environ 6,8 millions de livres sterling par jour pour l’hébergement, certaines personnes étant même placées dans des hôtels de luxe quatre étoiles.

Désormais, pour la moitié du coût des hôtels, ceux qui attendent d’être traités seront placés dans des parcs de vacances désaffectés, d’anciennes résidences étudiantes et des casernes militaires désaffectées.

Le ministère de l’Intérieur dit avoir déjà trouvé des sites pour accueillir 10 000 personnes.

Pour s’attaquer à l’arriéré migratoire insoutenable, M. Sunak doublera le nombre de travailleurs sociaux du Home Office, et ils recevront des conseils plus courts et moins de paperasse.

Les règles de l’esclavage moderne seront renforcées, le personnel devant voir des preuves objectives qu’un migrant a été réduit en esclavage pour les régler, plutôt qu’un simple soupçon.

Pour s’attaquer au problème de l’immigration clandestine albanaise, des officiers des forces frontalières britanniques se baseront pour la première fois à l’aéroport de Tirana.

L’année dernière, l’Allemagne, la France et la Suède ont rejeté près de 100 % des demandes d’asile albanaises.

Pendant ce temps, le taux de rejet du Royaume-Uni n’est que de 45 %.

Le gouvernement a maintenant reçu la confirmation de l’Albanie que les véritables victimes de la traite y seront protégées, ce qui signifie que la plupart des personnes qui viennent maintenant du pays peuvent être renvoyées directement.

Une nouvelle unité dédiée de 400 spécialistes veillera à ce que des milliers d’Albanais soient renvoyés en quelques mois, avec des vols hebdomadaires décollant jusqu’à ce que l’arriéré soit éliminé.

Et dans un dernier coup dur pour les gangs de passeurs malades, le Premier ministre a juré qu’à partir de l’année prochaine, quiconque entrerait illégalement au Royaume-Uni ne pourrait plus rester.

Une nouvelle loi sera introduite permettant au Royaume-Uni de renvoyer immédiatement les personnes chez elles ou de traiter leur demande dans un pays tiers.

Et le gouvernement se battra bec et ongles devant les tribunaux pour relancer au plus vite les vols d’expulsion vers le Rwanda.

M. Sunak s’est engagé à repousser tout avocat qui tenterait de se mettre en travers de son chemin.

“Nous ne pouvons pas persister avec un système qui a été conçu pour une autre époque”, a déclaré M. Sunak.

“Nous devons arrêter les bateaux et ce gouvernement fera ce qui doit être fait.”

Il a ajouté: “Nous serons durs mais justes, et là où nous mènerons, d’autres suivront.”