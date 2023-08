Rishi Sunak annonce des ordonnances obligatoires à perpétuité pour la plupart des tueurs odieux

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les délinquants dangereux qui commettent les meurtres les plus odieux risquent la perpétuité derrière les barreaux sans aucune chance d’être libérés selon les nouveaux plans annoncés par Rishi Sunak.

Le gouvernement souhaite modifier la loi afin que les juges soient tenus d’imposer une peine de prison à perpétuité aux tueurs les plus dépravés, sauf dans des circonstances extrêmement limitées.

Les condamnations à perpétuité constituent la peine la plus sévère disponible dans le système de justice pénale du pays. Cela survient après que la peine a été infligée à la tueuse en série Lucy Letby pour le meurtre de sept bébés et la tentative de meurtre de six autres.

Le changement de loi fera également pour la première fois que cette peine soit la peine par défaut pour tout meurtre à motivation sexuelle, Downing Street affirmant qu’elle aurait pu s’appliquer aux cas récents de Zara Aleena et Sabina Nessa.

L’agresseur sexuel Jordan McSweeney a été emprisonné à perpétuité avec une peine minimale de 38 ans pour le meurtre de Mme Aleena, diplômée en droit, alors qu’elle rentrait chez elle dans l’est de Londres.

Lucy Letby passera le reste de sa vie derrière les barreaux pour ses crimes (Médias PA)

Le prédateur sexuel Koci Selamaj a été emprisonné pendant au moins 36 ans pour le meurtre d’une enseignante du primaire, Mme Nessa, dans le sud-est de Londres.

Le Premier ministre a déclaré : « J’ai partagé l’horreur du public face à la cruauté des crimes auxquels nous avons été témoins récemment.

« Les gens s’attendent à juste titre à ce que, dans les cas les plus graves, il y ait la garantie que la vie sera synonyme de vie. Ils s’attendent à l’honnêteté dans la détermination de la peine.

« En imposant des peines de prison à perpétuité pour les criminels odieux qui commettent les types de meurtres les plus horribles, nous veillerons à ce qu’ils ne soient jamais libérés. »

Le secrétaire à la Justice, Alex Chalk, a déclaré : « Une peine d’emprisonnement à perpétuité sera désormais prévue pour les meurtriers lorsque le meurtre implique un comportement sexuel ou sadique.

« Grâce à cette modification législative importante, les pires des pires pourront désormais s’attendre à passer le reste de leur vie en prison. »

Le numéro 10 a déclaré que le gouvernement légifèrerait pour les changements « en temps voulu ».

Mais le Parti travailliste, qui se présente comme le parti « plus dur envers la criminalité » à l’approche des élections générales probables de l’année prochaine, a accusé le gouvernement conservateur de M. Sunak d’être à la hauteur.

Le secrétaire fantôme à la Justice, Steve Reed, a déclaré : « Personne ne tirera de leçons de ce gouvernement conservateur laxiste en matière de criminalité.

« Sous leur direction, neuf crimes sur dix ne sont pas résolus et des dizaines de milliers de criminels dangereux, notamment des hommes armés, des ravisseurs d’enfants et des délinquants sexuels, ont évité des peines de prison.

« Pire encore, nos prisons sont désormais pleines parce qu’elles n’ont pas réussi à construire les cellules dont nous avons besoin, obligeant les juges à prononcer des peines plus douces.

« Le parti travailliste est le parti de la loi et de l’ordre. Au gouvernement, nous imposerons des peines plus sévères aux criminels dangereux et construirons des prisons pour les mettre derrière les barreaux.»

Jordan McSweeney, l’assassin de Zara Aleena, condamné à perpétuité

Lucy Letby a été condamnée lundi à la perpétuité pour le meurtre de sept bébés et la tentative de meurtre de six autres.

L’infirmière rejoint une série de délinquants les plus dangereux du pays qui risquent de mourir derrière les barreaux, notamment l’assassin de Sarah Everard, Wayne Couzens, le nécrophile David Fuller et le terroriste local Ali Harbi Ali, qui a assassiné le député Sir David Amess.

Au total, 70 criminels purgent une peine de prison à vie, dont quatre sont détenus dans des hôpitaux sécurisés. Leur libération ne sera jamais envisagée, à moins que des motifs humanitaires exceptionnels ne le justifient.

Dans le passé, les ministres de l’Intérieur pouvaient émettre des tarifs à vie, comme on les appelait auparavant, et ceux-ci sont désormais déterminés par les juges.

En vertu de la loi sur la police, la criminalité, la détermination de la peine et les tribunaux, entrée en vigueur l’année dernière, le gouvernement a élargi le recours aux ordonnances de perpétuité pour le meurtre avec préméditation d’un enfant.

Les réformes permettent également aux juges d’infliger la peine maximale aux jeunes âgés de 18 à 20 ans dans des cas exceptionnels, comme pour des actes de terrorisme entraînant de nombreuses pertes en vies humaines.