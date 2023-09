Rishi Sunak-Akshata Murty s’est fixé des objectifs de couple avec des photos franches lors de son voyage en Inde

Qu’il s’agisse d’attacher sa cravate dans l’avion ou de partager un parapluie rouge lors d’une visite au temple sous la pluie, les photos franches d’Akshata Murty avec son mari et Premier ministre britannique Rishi Sunak ont ​​volé la vedette lors du voyage du couple en Inde pour le sommet du G20.

Les moments dignes d’Insta ont commencé avec une photo de Mme Murty réparant la cravate de M. Sunak juste avant de débarquer. La photo provient d’une publication Instagram partagée par le Premier ministre britannique.

Avant l’atterrissage, M. Sunak a déclaré aux médias voyageant avec lui qu’il s’agissait d’un voyage spécial pour lui. « C’est évidemment spécial. J’ai vu quelque part qu’on m’appelait le gendre de l’Inde, ce qui, j’espère, était affectueux », a-t-il déclaré. Mme Murty est la fille du co-fondateur d’Infosys, NR Narayana Murthy.

Peu après leur atterrissage vendredi, M. Sunak et Mme Murty se sont rendus au British Council où ils ont interagi avec les étudiants. Ici, un autre moment franc du couple discutant avec des étudiants a été capturé. Les photos ont été publiées par M. Sunak sur X, anciennement Twitter.

Le dîner des dirigeants du monde organisé par le président Droupadi Murmu a donné lieu à des moments encore plus dignes d’être photographiés. Sur une photo, Mme Murty, vêtue d’une tenue indienne, est accueillie au dîner. Les photos ont été partagées par le ministre de l’Union Ashwini Kumar Choubey.

Ce matin, le couple puissant britannique a visité le temple Akshardham à l’est de Delhi. Par une matinée pluvieuse, la photo prise sur le vif par le couple sous un parapluie rouge ne manquera pas de gagner les cœurs. Des photos de l’intérieur du temple les montrent en train d’exécuter ensemble « aarti ».

M. Sunak et Mme Murty devraient rentrer plus tard dans la journée. Outre sa participation au sommet du G20, M. Sunak a également eu en marge une réunion bilatérale avec le Premier ministre Narendra Modi. « Deux nations, une ambition. Une ambition ancrée dans nos valeurs communes, le lien entre nos peuples et – bien sûr – notre passion pour le cricket », a-t-il tweeté après la rencontre.