Rishi Sunak affirme qu’Israël a le « droit absolu de se défendre » contre l’attaque du Hamas | Actualités politiques

Rishi Sunak a déclaré qu’Israël avait un « droit absolu de se défendre » après que des milliers de roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza lors d’une attaque surprise du groupe militant du Hamas.

Le Premier ministre a été rejoint par un certain nombre de responsables politiques britanniques pour condamner l’attaque, qui a commencé aux premières heures de samedi.

Au moins 100 Israéliens ont été tués dans les attaques du Hamas, ce qui a incité le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, à déclarer que son pays était « en guerre ».

Les autorités palestiniennes ont déclaré que 198 personnes avaient été tuées et 1 600 blessées à Gaza après les représailles des forces israéliennes à l’attaque.

Écrivant sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, M. Sunak s’est dit « choqué par les attaques de ce matin perpétrées par des terroristes du Hamas contre des citoyens israéliens ».

« Israël a le droit absolu de se défendre », a-t-il déclaré.

« Nous sommes en contact avec les autorités israéliennes et les ressortissants britanniques en Israël doivent suivre les conseils aux voyageurs. »

Ses propos ont été repris par le ministre des Affaires étrangères James Cleverly, qui a déclaré à Sky News que le Royaume-Uni « condamne totalement ces attaques terroristes contre Israël ».

« Nous soutenons le droit d’Israël à l’autodéfense et, bien entendu, nous travaillerons en étroite collaboration avec le gouvernement israélien », a-t-il ajouté.

« Nous sommes déjà en contact avec eux et nous continuons de le faire, à la fois pour protéger les ressortissants britanniques en Israël et pour tenter de ramener la paix le plus rapidement possible. »

« Profondément alarmant »

Le leader travailliste Sir Keir Starmer a condamné ces attaques et a déclaré qu’il n’y avait « aucune justification pour cet acte de terreur perpétré par ceux qui cherchent à saper toute chance de paix future dans la région ».

« Israël a le droit de se défendre. »

Le prédécesseur de Sir Keir, Jeremy Corbyn, a qualifié le conflit en cours de « profondément alarmant ».

« Nous avons besoin d’un cessez-le-feu immédiat et d’une désescalade urgente », a-t-il déclaré.

« Et nous avons besoin d’une issue à ce cycle tragique de violence : mettre fin à l’occupation est le seul moyen de parvenir à une paix juste et durable. »

En réponse, le ministre de la Sécurité, Tom Tugendhat, a fait référence aux propos de M. Corbyn. description précédente du Hamas comme « amis » – un commentaire qu’il a dit plus tard regretter.

« Vos « amis » du Hamas tuent des enfants et prennent des civils en otages », a posté M. Tugendhat.

« N’en as-tu pas dit assez ? »

M. Netanyahu a déclaré que le Hamas « paierait un prix qu’il n’a pas connu jusqu’à présent » en ordonnant l’appel des réservistes.

Israël exerce un blocus sur Gaza depuis que le groupe militant islamique a pris le contrôle du territoire en 2007 et les deux pays se font la guerre depuis.