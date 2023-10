Rishi Sunak affirme qu’il réparera la politique « brisée » de la Grande-Bretagne – après 13 ans de règne conservateur

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak s’attaquera aux 30 dernières années de politique « brisée » – en grande partie sous les gouvernements conservateurs successifs – en s’engageant à réformer fondamentalement le Royaume-Uni.

Dans son premier discours à la conférence du parti en tant que chef conservateur mercredi, il s’en prendra aux politiciens qui « ont passé plus de temps à faire campagne pour le changement qu’à le mettre en œuvre ».

Après 13 années de règne conservateur, y compris le scandale Partygate de Boris Johnson, le chaos du mini-budget de Liz Truss qui a ébranlé les marchés financiers et l’effondrement de la crise concrète dans les écoles, il affirmera qu’il est le leader politique capable de prendre les décisions difficiles nécessaires pour le bien du pays.

Cela survient alors que le Premier ministre devrait enfin confirmer qu’il supprimera la liaison ferroviaire HS2 vers Manchester, quelques semaines après. L’indépendant a révélé le plan.

La dispute autour de la ligne à grande vitesse a éclipsé une grande partie de la conférence, qui se tient dans la ville, après que M. Sunak a refusé à plusieurs reprises de clarifier son avenir.

Dans son discours, il accusera également les travaillistes, qui continuent de battre les conservateurs dans les sondages, de vouloir « le pouvoir pour le pouvoir » et d’être « tout ce qui ne va pas dans notre politique ».

Ses commentaires seront considérés comme un défi lancé à Sir Keir Starmer avant la conférence de son parti, qui s’ouvre ce week-end à Liverpool.

En se présentant comme le candidat du changement, M. Sunak tentera de se démarquer d’un parti au pouvoir depuis 2010, tout comme le parti travailliste tente de le lier sans pitié aux 13 dernières années.

Son discours intervient après une dernière journée complète de conférence au cours de laquelle ses ministres ont fait des déclarations et des engagements extraordinaires, notamment :

Dans son discours, M. Sunak dira : « Il existe un sentiment indéniable que la politique ne fonctionne tout simplement pas comme elle le devrait. [There is] le sentiment que Westminster est un système brisé ».

Plutôt que de la colère, il y a un « épuisement face à la politique ». En particulier, les politiciens disent des choses, mais rien ne change. Et vous savez quoi : les gens ont raison”, dira-t-il.

« La politique ne fonctionne pas comme elle le devrait. Nous avons connu trente ans d’un système politique qui encourage les décisions faciles et non les bonnes. Trente ans d’intérêts particuliers qui font obstacle au changement. »

Boris Johnson, qui a présidé le scandale Partygate à Downing St (Fil PA)

Le Premier ministre dira vouloir changer le système politique, qui est « trop axé sur les avantages à court terme et non sur le succès à long terme. Les politiciens ont passé plus de temps à faire campagne pour le changement qu’à le mettre en œuvre. Notre mission est de changer fondamentalement notre pays ».

Le gouvernement de David Cameron a donné son feu vert au HS2 en 2012, tandis qu’une autre des prédécesseurs conservateurs de M. Sunak, Theresa May, était au pouvoir lorsque le Royaume-Uni a pris ses engagements de zéro émission nette – une autre chose sur laquelle le Premier ministre est récemment revenu.

Les travaillistes soutiennent qu’en tant que chancelier de Boris Johnson, M. Sunak ne peut pas se démarquer du chaos qui a englouti le parti ces dernières années, notamment le scandale Partygate et l’impact du mini-budget de Mme Truss.

Les conservateurs de haut rang affirment que la tendance à présenter M. Sunak comme un agent de changement a créé des « lignes de division » avec les travaillistes, en particulier l’annonce du mois dernier sur les automobilistes, qui contribue à créer un choix plus clair pour les électeurs.

Les travaillistes, dira M. Sunak, veulent « en dire le moins possible et espérer que personne ne le remarque ».

C’est un « pari sur l’apathie des gens » [that] ne parle pas d’un objectif plus élevé ou d’un avenir meilleur. Il s’agit du pouvoir pour le pouvoir. Bref, tout ce qui ne va pas dans notre politique.»

Pat McFadden, coordinateur national de la campagne travailliste, a déclaré : « Nous avons connu 13 ans d’échec des conservateurs. Rishi Sunak n’est pas un remède à cet échec – il en est le produit. Et chaque jour où les conservateurs restent au pouvoir, tout continue.

« Le Premier ministre est trop faible pour affronter toutes les factions concurrentes et les prétendants qui se bousculent déjà pour le remplacer. Plus tôt les élections auront lieu, mieux ce sera, car il est temps de tourner la page des années Tory et de commencer à reconstruire la Grande-Bretagne.»