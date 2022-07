Rishi Sunak affirme qu’il est le “chancelier le plus au nord de Tory depuis 70 ans”

Rishi Sunak a affirmé qu’il était le “chancelier le plus au nord” du Parti conservateur pendant 70 ans, alors qu’il cherchait à gagner le soutien des membres conservateurs lors d’une campagne électorale à Leeds.

Le candidat à la direction né à Southampton, éduqué à Oxford et maintenant habitant à Londres s’est affronté avec sa rivale et favorite Liz Truss devant les fidèles conservateurs jeudi soir lors du premier de 12 événements de ce type à travers le pays.

Lors des questions du public, un membre conservateur de Tatton, près de l’aéroport de Manchester, a défié M. Sunak que le gouvernement ne parvenait pas à livrer sa vision “brillante” pour la centrale électrique du Nord, zéro net et mise à niveau, ce qu’il a déploré “n’est pas au centre de cette campagne ».

Allant plus loin, il a déclaré à l’ancien chancelier : “Le Trésor semble considérer le Nord comme un coût, pas comme un investissement d’un excellent rapport qualité-prix.”

Mais M. Sunak – qui a succédé en 2020 au poste de chancelier de Sajid Javid, né à Rochdale, député de Bromsgrove dans les West Midlands – a répondu qu’il était “complètement” en désaccord avec le membre conservateur, affirmant: “Je suis le chancelier le plus au nord qui ce parti a eu pendant environ 70 ans.

« Je suis le chancelier qui a installé le Trésor à Darlington. Pas seulement dans le Nord, mais aussi pas dans une grande ville où tout le monde s’attendait à ce qu’il aille, mais dans un endroit comme Darlington pour démontrer notre engagement envers lui. Je suis le chancelier qui a approuvé le plus gros investissement dans l’infrastructure ferroviaire du Nord.

M. Sunak, qui détient le siège sûr de Richmond dans le Yorkshire, a également souligné ses projets de port franc, qui, selon lui, “en ce moment à Teesside attirent des investissements dans des emplois dans les industries du futur – dans l’éolien offshore, dans l’hydrogène, dans le carbone capture et stockage ».

En comparant la région il y a cinq ans après que l’effondrement d’une grande aciérie à Redcar a coûté leur emploi à des milliers de personnes, l’ex-chancelier a décrit la région comme maintenant “débordante d’opportunités et d’optimisme quant à l’avenir”, ajoutant: “Je veux apporter cela même degré d’optimisme et d’enthousiasme partout au pays et dans le Nord.

“Je l’ai fait en tant que chancelier et je peux certainement le faire en tant que Premier ministre”, a-t-il ajouté, s’attirant les applaudissements d’une foule initialement tiède.

Les deux candidats ont cherché à mettre en valeur leurs liens locaux pendant les rafles, M. Sunak décrivant avoir été élu député de Richmond comme “le plus grand honneur de ma vie”, et Mme Truss revenant sur ses remarques controversées sur son temps à l’école à Leeds.

“J’espère qu’il n’y a pas de professeurs à moi dans le public. Et s’il y en a, je suis vraiment, vraiment désolé”, a plaisanté le ministre des Affaires étrangères, avant d’affirmer plus tard que “l’enseignement était inégal” et “il y avait des enfants qui sont passés entre les mailles du filet”.

Liz Truss lors d’une visite dans une société d’échange à large bande à Leeds, dans le cadre de sa campagne pour devenir chef du parti conservateur et prochaine première ministre Pennsylvanie Une personne attend un train à la gare de Kings Cross alors que les membres du syndicat participent à une nouvelle grève sur les emplois, les salaires et les conditions Pennsylvanie La lavande est récoltée à la ferme Lordington Lavender près de Chichester, West Sussex Pennsylvanie Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer et la chancelière fantôme Rachel Reeves (à gauche) voient un robot lors d’une visite au centre de technologie de fabrication du parc scientifique de Liverpool, dans le cadre d’une visite de deux jours dans la ville Pennsylvanie Emma Parfett et Shaun Smith pagayent dans la mer pendant le week-end Whitby Steampunk dans le Yorkshire Pennsylvanie Des membres de groupes environnementaux, dont Just Stop Oil, le Peace and Justice Project et Insulate Britain, participent à une manifestation de masse sur la place du Parlement à Londres PA Le trafic fait la queue pour s’enregistrer au port de Douvres sur l’A2 alors que les vacanciers ont du mal à s’échapper SWNS La candidate à la direction des conservateurs Liz Truss rencontre le personnel et les enfants lors d’une visite à l’organisme de bienfaisance Little Miracles à Peterborough Pennsylvanie Les restes de bette à carde des maisons du village de Wennington après que la chaleur a déclenché une série d’incendies à travers le Royaume-Uni Tom Maddick/SWNS Le Britannique Jake Wightman célèbre après avoir remporté le 1500 m aux Championnats du monde d’athlétisme à Eugene, Oregon APE Un policier donne de l’eau à un soldat portant un chapeau traditionnel en peau d’ours, de garde devant le palais de Buckingham. Le gouvernement a émis son tout premier avertissement rouge pour chaleur accablante PA Cameron Smith embrasse The Claret Jug sur le 18e green après avoir remporté le 150e Open au St Andrews Old Course R&A via Getty Ministère de l’amusement des patineurs lors de l’événement annuel de la Journée internationale de la rue à Wembley Park, Londres Pennsylvanie Ellen White, Millie Bright, Beth Mead et Rachel Daly célèbrent avec les fans après que l’Angleterre a battu l’Irlande du Nord lors de leur dernier match de groupe de l’Euro 2022 à Southampton Getty L’acteur Kevin Spacey quitte l’Old Bailey à Londres, il est accusé d’infractions sexuelles contre trois hommes. L’homme de 62 ans est accusé de quatre chefs d’agression sexuelle et d’un chef d’avoir amené une personne à se livrer à une activité sexuelle avec pénétration sans consentement Pennsylvanie Batonbearer, plongeur Sebastian Prajsnar porte le Queen’s Baton pour les Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022, dans l’aquarium de The Deep, attraction de la vie marine à Hull alors que le bâton visite la région du Yorkshire lors de sa tournée de 25 jours en Angleterre dans le compte à rebours final des jeux Pennsylvanie Une vue générale de la terre craquelée avec les chambres du Parlement et la tour Elizabeth, plus connue sous le nom de Big Ben, vue derrière alors que le temps chaud continue Reuter Un homme nage dans la Sky Pool, une piscine transparente suspendue à 35 mètres au-dessus du sol entre deux immeubles d’habitation, par temps chaud à Nine Elms, dans le centre de Londres Pennsylvanie Le vainqueur Novak Djokovic et le finaliste Nick Kyrgios après la finale du simple messieurs aux championnats de Wimbledon 2022 Getty Les gens apprécient le temps chaud sur la plage de Southsea dans le Hampshire Pennsylvanie Alfie Hewett célèbre sa victoire contre Gustavo Fernandez lors de leur match de demi-finale en simple en fauteuil roulant pour hommes à Wimbledon Pennsylvanie Le Premier ministre Boris Johnson s’adresse à la nation alors qu’il annonce sa démission devant le 10 Downing Street Getty Les joueuses anglaises célèbrent après avoir remporté leur match d’ouverture de l’Euro féminin contre l’Autriche Reuter La secrétaire britannique à la Culture Nadine Dorries, le secrétaire britannique aux opportunités du Brexit et à l’efficacité du gouvernement Jacob Rees-Mogg, le procureur général britannique Suella Braverman et le whip en chef britannique Chris Heaton-Harris assistent à la réunion hebdomadaire du Cabinet à Downing Street à Londres Getty L’Australien Nick Kyrgios célèbre sa victoire contre l’Américain Brandon Nakashima à la fin de leur huitième de finale de tennis masculin en simple le huitième jour des championnats de Wimbledon 2022 au All England Tennis Club de Wimbledon AFP/Getty Des champs de bourrache en fleurs rendent le paysage violet près de Feering dans l’Essex Pennsylvanie Défilé de la fierté à Londres Getty Les partisans du fondateur de Wikileaks, Julian Assange, manifestent devant le ministère de l’Intérieur à Londres pour marquer son anniversaire. Pennsylvanie Le prince de Galles, connu sous le nom de duc de Rothesay en Écosse, et la princesse royale après avoir assisté au service de l’Ordre du chardon pour l’installation de la très honorable Dame Elish Angiolini et du très honorable Sir George Reid, à la cathédrale St Giles , Edinbourg Pennsylvanie Angela Rayner, chef adjointe du parti travailliste, prend la parole lors des PMQ Parlement britannique/AFP/Getty Rafael Nadal tente d’atteindre le ballon lors de son match du premier tour à Wimbledon contre Francisco Cerundolo Reuter Le nettoyage commence après le festival de Glastonbury à Worthy Farm APE Paul McCartney, de gauche à droite, Dave Grohl et Bruce Springsteen se produisent au festival de Glastonbury à Worthy Farm, Somerset Joel C Ryan/Invision/AP La foule regardant Wet Leg se produire sur la scène du parc pendant le festival de Glastonbury à Worthy Farm dans le Somerset Pennsylvanie Une vue aérienne du site du Festival de Glastonbury James Dadzitis/SWNS Festivaliers le premier jour du festival de Glastonbury APE Une vue générale d’une plate-forme vide à la gare de Paddington à Londres, alors que les membres du syndicat ferroviaire, maritime et des transports entament leur grève nationale dans un conflit amer sur les salaires, les emplois et les conditions Pennsylvanie Document photo publié par le Big Issue du duc de Cambridge vendant le Big Issue à Londres Pennsylvanie Les visiteurs explorent le luminaire Arboria II, créé par Architects of Air, lors du Meliora Festival au Beacon Arts Center à Inverclyde. Arboria II s’inspire de la géométrie de la nature ainsi que de l’architecture islamique et présente des passages sinueux de petits dômes avec de la lumière et des couleurs créées uniquement par la lumière du jour qui brille à travers la structure en plastique colorée Pennsylvanie Des manifestants défilent dans une manifestation organisée par un syndicat contre les politiques du gouvernement britannique sur la place du Parlement à Londres, en Grande-Bretagne Reuter Foule sur la plage de Bournemouth pendant une canicule Getty Paige Dawson, 28 ans, prend un selfie avec son baby bump dans un immense champ de coquelicots en fleurs à Bramford, Suffolk Pennsylvanie Le cortège royal arrive sur le ring avant la course du deuxième jour de Royal Ascot Pennsylvanie Fleurs et hommages laissés à l’extérieur de la tour Grenfell à l’occasion du cinquième anniversaire de l’incendie qui a tué 72 personnes PA Des manifestants manifestent devant le bâtiment du ministère de l’Intérieur contre le projet du gouvernement d’expulser les demandeurs d’asile vers le Rwanda Reuter Des membres du 2e bataillon des Scots Guards défilent dans les rues de Blackpool, dans le Lancashire, pour marquer le 40e anniversaire de la guerre des Malouines Pennsylvanie Des membres du public assistent au Royal Windsor Flower Show au York Club de Windsor Great Park Pennsylvanie Élèves avec le maître Tommy O’Toole de la Royal Navy avec la première rampe de luge mobile au monde, conçue et fabriquée par des étudiants en génie de l’Université calédonienne de Glasgow avec l’aide d’élèves de six écoles primaires du Renfrewshire Pennsylvanie Un voyageur monte un cheval dans la rivière Eden à l’Appleby Horse Fair, le rassemblement annuel des gitans et des voyageurs à Appleby, Cumbria Pennsylvanie Un militant d’Extinction Rebellion tient un chien portant un casque de construction alors qu’il assiste à une manifestation lors d’une conférence sur la biodiversité qui se tient au château de Dublin, appelant à la protection juridique de la faune irlandaise Reuter

Ailleurs dans les hustings, M. Sunak a suscité des applaudissements avec une réponse selon laquelle “ce n’est pas à propos des chaussures que je porte ou du costume que je porte, c’est à propos de ce que je vais faire pour le pays”, après le présentateur de LBC Nick Ferrari l’a interpellé sur son « image ».

L’hôte des hustings a visé M. Sunak ayant détenu une carte verte américaine alors qu’il travaillait comme chancelier, photographié avec des voitures appartenant à d’autres personnes et portant des chaussures Prada critiquées par Nadine Dorries cette semaine – qui a ensuite accusé l’ex-chancelier d’avoir “en grande partie mené » un « putsch impitoyable » contre le Premier ministre sortant.

L’accusation du secrétaire à la culture – rejetée jeudi par un collègue conservateur comme “tout à fait stupide” – a été reprise quelques heures plus tard par un membre du public local du Centenary Pavilion de Leeds, qui a accusé M. Sunak d’avoir “poignardé Boris Johnson dans le dos”.

Mais M. Sunak a nié avoir trahi le Premier ministre et a insisté sur le fait que les différences de politique économique étaient la raison de sa décision de démissionner, ce qui, parallèlement au départ choc de M. Javid en tant que secrétaire à la Santé, a déclenché une série sans précédent de démissions ministérielles qui ont mis fin au poste de Premier ministre de M. Johnson.

Peu de temps après son entretien avec M. Sunak, M. Ferrari a été contraint de faire une pause sous les acclamations et les applaudissements du public après avoir mentionné une pétition visant à inscrire le nom de M. Johnson sur le bulletin de vote aux côtés de ceux de M. Sunak et de Mme Truss.