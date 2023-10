Rishi Sunak affirme que six Britanniques ont été tués et 10 disparus après l’attaque du Hamas contre Israël | Actualités politiques

Au moins six citoyens britanniques ont été tués dans l’attaque du Hamas contre Israël et dix autres sont portés disparus, a déclaré Rishi Sunak aux députés.

Le Premier ministre a lu les chiffres lors de sa déclaration à la Chambre des communes sur le conflit.

Il a indiqué qu’au total, plus de 1.400 personnes ont été assassinées, plus de 3.500 blessées et près de 200 prises en otages.

« Les personnes âgées, hommes, femmes, enfants, bébés dans les bras, assassinés, mutilés, brûlés vifs », a-t-il poursuivi.

« Il faudrait l’appeler par son nom : c’était un pogrom. »

Le Premier ministre a ajouté que les familles de certaines des personnes disparues étaient au Parlement et regardaient sa déclaration.

Il a déclaré : « La nature terrible de ces attaques signifie qu’il s’avère difficile d’identifier de nombreuses victimes, mais c’est avec le cœur lourd que je peux informer la Chambre qu’au moins six citoyens britanniques ont été tués.

« Dix autres personnes sont portées disparues, dont certaines pourraient figurer parmi les morts. »