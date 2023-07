Rishi Sunak affirme que la répression des petits bateaux va « bien mieux que prévu »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak a affirmé que sa répression contre les petits bateaux avait un « bien meilleur résultat » que prévu – malgré l’arrivée de près de 700 migrants vendredi.

Le Premier ministre a également déclaré que le gouvernement « devait » faire sortir les migrants des hôtels – quelques heures seulement après son apparition, le ministère de l’Intérieur dépense plus d’un demi-million de livres par jour pour réserver des milliers de lits vides.

S’adressant aux journalistes alors qu’il se rendait au sommet de l’OTAN en Lituanie, M. Sunak a nié avoir eu tort de prétendre que sa politique des petits bateaux « commence à fonctionner » le mois dernier.

Vendredi a vu un nombre record de traversées pour cette année – 686 personnes sont arrivées dans de petits bateaux de l’autre côté de la Manche.

Cependant, le Premier ministre a déclaré qu’il avait toujours prédit que le nombre de personnes arrivant en Grande-Bretagne augmenterait au cours de l’été.

« Le fait qu’ils [the numbers] sont en baisse pendant cinq mois de l’année, le fait qu’ils soient toujours en baisse, même si c’est moins que ce à quoi les gens s’attendent, est un bien meilleur résultat que ce à quoi tout le monde s’attendait », a-t-il déclaré.

M. Sunak a déclaré que sa politique devait être jugée sur les tendances au moment de sa prise de fonction. À ce stade, les chiffres augmentaient chaque année, a-t-il déclaré.

M. Sunak a déclaré: « Je pense que le plan fonctionne … commence à fonctionner. »

Il a ajouté: « Vous pouvez le voir le plus évidemment avec l’accord albanais que nous avons conclu. Nous avons renvoyé près de 2 000 migrants illégaux en Albanie et vous avez constaté une réduction spectaculaire du nombre de passages. Droite. Cela me montre que la dissuasion fonctionne.

Il a déclaré qu’il ne pensait pas qu’un système dans lequel des personnes mouraient dans la Manche dans leur tentative de se rendre en Grande-Bretagne devait « persister », ajoutant : « Cela ne va pas être facile, cela ne se fera pas du jour au lendemain ».

Suella Braverman et Rishi Sunak sous pression pour « arrêter les bateaux » (Simon Walker/No 10 Downing Street)

Le Premier ministre a ajouté: «Nous devons faire sortir les gens des hôtels, nous devons économiser des milliards de contribuables. Nous devons réduire l’arriéré. Mais fondamentalement, nous devons faire ce qui est compatissant et juste. »

Le Premier ministre subit une énorme pression de la part de son propre parti pour livrer sur de petits bateaux. En janvier, il a promis qu’il « arrêterait les bateaux » et a exhorté les électeurs à le juger sur cette promesse.

Les députés doivent discuter de la législation sur les petits bateaux, le projet de loi sur la migration illégale, aux Communes lundi.

Après que ses pairs ont adopté 20 amendements pour édulcorer le projet de loi controversé, le gouvernement a accepté une série de concessions alors qu’il pousse à adopter le projet de loi avant le début des vacances d’été du Parlement à la fin de la semaine prochaine.

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a révélé les concessions lundi soir – y compris les limites de détention des enfants non accompagnés, qui se verront accorder une libération sous caution après huit jours au lieu des 28 actuellement proposés.

Le gouvernement maintiendra également la limite actuelle de 72 heures de détention des femmes enceintes – bien que celle-ci puisse être étendue à sept jours sur autorisation d’un ministre.

Près de 700 migrants sont arrivés rien que vendredi (fil de sonorisation)

Un autre changement empêchera les personnes qui sont déjà entrées au Royaume-Uni sans autorisation d’être expulsées rétrospectivement après que la législation aura reçu la sanction royale.

Le gouvernement est toujours confronté à des défis potentiels malgré les changements, avec Theresa May et Iain Duncan Smith parmi les hauts conservateurs pour exprimer leurs inquiétudes quant au fait que la législation doit aller plus loin en offrant des protections contre l’esclavage moderne.

Cela survient alors que les députés ont appris que le ministère de l’Intérieur payait des milliers de lits d’hôtel vides réservés aux migrants pour éviter la surpopulation dans les centres de traitement.

Le deuxième secrétaire permanent du ministère de l’Intérieur, Simon Ridley, a déclaré au comité restreint des comptes publics que le gouvernement gardait un « tampon » d’environ 5 000 lits à travers le pays en cas d’afflux soudain de traversées de la Manche.

Le projet de loi est au cœur de la promesse de M. Sunak d’« arrêter les bateaux » reste embourbé dans les difficultés. Il vise à garantir que ceux qui arrivent illégalement au Royaume-Uni soient détenus et rapidement expulsés – soit vers leur pays d’origine, soit vers un pays tiers, comme le Rwanda.

Mais les critiques ont fait valoir qu’il est moralement inacceptable et irréalisable, et le plan rwandais est maintenant prêt pour une bataille devant la Cour suprême après avoir été rejeté par la Cour d’appel.

L’ancien ministre Brandon Lewis avertit dans un nouveau rapport du groupe de réflexion Policy Exchange que les coûts « risquent d’alimenter le ressentiment du public, en particulier dans certaines des régions les plus défavorisées et les plus laissées pour compte du Royaume-Uni ».