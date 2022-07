Rishi Sunak admet qu’il “rattraper” Liz Truss mais dit que cela n’a “absolument rien” à voir avec le racisme

RISHI Sunak a admis qu’il “jouait au rattrapage” de la favorite Liz Truss – mais a insisté sur le fait que cela n’avait “absolument rien” à voir avec le racisme.

Le ministre des Affaires étrangères est le favori des bookmakers pour être le prochain PM – après qu’un sondage a montré que deux fois plus d’électeurs conservateurs veulent qu’elle soit en charge.

Rishi Sunak a admis qu’il “jouait au rattrapage” avec le favori Liz Truss Crédit : PA

Le ministre des Affaires étrangères est le favori des bookmakers pour être le prochain Premier ministre Crédit : Getty

L’ancien chancelier, M. Sunak, a admis qu’il essayait de rattraper son rival – mais a souligné que la peur d’être considéré comme “raciste” ne rebute PAS les électeurs conservateurs.

Le principal donateur conservateur, Lord Ranger, a affirmé plus tôt que rejeter Sunak serait “une mauvaise réputation pour le parti” car voter pour Mme Truss “sera perçu comme raciste”.

Répondant, M. Sunak a déclaré au Sunday Telegraph: “Je ne pense absolument pas [race] est un facteur dans la décision de quiconque. Je ne pense pas que ce soit juste.

“J’ai été choisi comme député à Richmond… Nos membres placent à juste titre le mérite au-dessus de tout le reste.

“Je suis sûr que lorsqu’ils réfléchissent à cette question, ils cherchent juste à savoir qui est la meilleure personne pour être Premier ministre.

“Le sexe, l’ethnicité et tout le reste n’auront rien à voir avec ça.”

L’espoir du Premier ministre a fustigé le “conte de fées” des réductions d’impôts immédiates proposées par Mme Truss – car il a affirmé qu’il favorisait “l’honnêteté et la responsabilité”.

M. Sunak a ajouté: “Je pense que je peux construire un pays où les caractéristiques déterminantes de notre société sont le travail acharné, l’aspiration et l’espoir, une société où une éducation de classe mondiale est le droit de naissance de chaque enfant, une société où nous dirigeons le monde et des normes de décence et d’intégrité, et une société où nous sommes vraiment fiers de notre histoire et de nos traditions, mais nous sommes vraiment confiants quant à notre avenir.”

Cela survient après que M. Sunak s’est engagé à infliger des amendes aux patients qui manquent des rendez-vous chez le médecin généraliste ou à l’hôpital dans le cadre d’un remaniement “transformateur” du NHS.

Les Britanniques qui ne se présentent pas aux réunions prévues avec les médecins se verraient imposer des frais de 10 £ s’il devenait Premier ministre.

L’ancien chancelier a déclaré qu’il n’était “pas juste” que certains patients manquent des consultations, des scanners et des contrôles – car cela enlève des places à ceux qui en ont le plus besoin.

Toute personne qui ne se présenterait pas à un rendez-vous sans préavis suffisant serait condamnée à payer, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, Mme Truss a promis de balancer la hache sur des impôts plus élevés et de conduire une révolution des compétences pour les jeunes si elle obtient les clés du numéro 10.

La chef de file des conservateurs a décrit sa vision pour défendre l’entreprise, s’attaquer à la crise du coût de la vie et assurer la sécurité du pays.

Elle s’est engagée à réduire les formalités administratives pour inviter davantage d’investissements et permettre également au pays de profiter des libertés liées au Brexit.