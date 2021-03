Rishi Sunak a admis aujourd’hui que le travail à domicile est là pour rester et que les Britanniques ne passeront «probablement pas» cinq jours par semaine au bureau après la disparition de la pandémie.

Le chancelier a déclaré qu’il était fan des avantages que le travail communal apporte, mais a admis que les changements apportés au cours de la dernière année resteraient probablement au moins sous une forme ou une autre.

Dans une interview de grande envergure pour le podcast Westminster Insider de Politico, il a également défendu son attitude belliciste à l’égard des verrouillages et a critiqué les critiques de son programme de subvention Eat Out to Help Out au sujet des allégations selon lesquelles il avait contribué à la propagation du coronavirus.

L’homme de 40 ans a déclaré qu’il ne ferait pas son travail s’il n’informait pas le Premier ministre du coût économique de la mise en veille prolongée de UK PLC dans le but de vaincre le virus.

Et il a affirmé qu’il n’était pas « plausible » de lier son programme visant à redonner vie au secteur de l’hôtellerie en août dernier avec un pic automnal de cas, comme l’ont fait certains scientifiques.

Lorsqu’on lui a demandé à quoi ressemblerait la « nouvelle normalité » après la levée du verrouillage cet été, M. Sunak a déclaré: « Comme le Premier ministre, je pense que nous sommes tous les deux dans le camp de croire que les gens physiquement ensemble sur les lieux de travail sont un bien et chose positive.

«Je pense que la spontanéité qui en découle, la camaraderie, le team building, je pense que tout est vraiment important.

« Et j’ai manqué cela au cours de la dernière année, alors j’ai hâte que cela revienne. Va-t-il revenir exactement de la même manière? Probablement pas.’

Mario Kart et chill pour le joueur accro au sucre Rishi Sunak Rishi Sunak a admis qu’il était un « grand joueur » dans son enfance et se détend en jouant à des jeux vidéo rétro lorsqu’il ne dirige pas l’économie. Il a déclaré à l’initié de Westminster qu’il avait une dépendance au sucre qui consiste en « un petit pain à la cannelle le matin, des muffins aux pépites de chocolat pour le petit-déjeuner et un gâteau l’après-midi ». Mais il a révélé qu’il compensait cela en jeûnant un jour par semaine – bien que «pas tout le temps». Dans un aperçu de sa vie privée, le plus rapide des deux a déclaré qu’il venait d’une « maison Nintendo » et que la passion avait été ravivée via un cadeau de Noël de son frère. «Ils ont relancé le SNES dans un format mini avec tous les jeux préchargés dessus, et je n’en avais absolument aucune idée. «Alors il me l’a offert comme cadeau de Noël et c’était épique. «Nous avons donc passé un excellent après-midi de Street Fighter et Mario Kart et tout le reste. Alors oui, nous avons fait beaucoup de ça. J’aime ça.’ M. Sunak est le fils d’un médecin généraliste qui a épousé la fille d’un milliardaire indien de la technologie et a construit une fortune de plusieurs millions de livres qui l’a vu surnommé le « Maharaja des Dales ». Diplômé de 42000 £ par an au Winchester College et à l’Université d’Oxford, où il a étudié les EPI, il est considéré comme l’un des membres les plus riches du Parlement et vit avec sa famille dans un magnifique manoir géorgien dans le petit village de Kirby. Sigston, juste à l’extérieur de Northallerton dans le Yorkshire du Nord. Son compte Instagram représente un père de famille épris de sport qui adore les deux filles qu’il partage avec sa femme, Akshata Murthy, dont le père NR Narayana Murthy est le sixième homme le plus riche d’Inde grâce à sa propriété du géant multinational de la technologie commerciale Infosys. Il a remplacé son ami proche Sajid Javid en n ° 11 en février dernier.

« Et en fait, même de petits changements ont des implications assez importantes, que ce soit pour l’économie du train de banlieue ou pour un café habitué à desservir les navetteurs.

« Si les gens travaillent en moyenne un jour par semaine à la maison et que tout le monde le fait, cela représente 20% de trafic de navette en moins – ce n’est pas un petit impact. Je pense donc que nous devrons voir comment cela se passe.

Le mois dernier, Boris Johnson a déclaré qu’il était convaincu que les villes britanniques « rebondiraient » après l’exode des travailleurs du coronavirus – car il a été révélé que les règles de travail à domicile pourraient être en place jusqu’à l’été.

Le premier ministre a déclaré aux députés que les règles qui ont ordonné aux gens de ne pas se rendre dans les bureaux et les usines à moins qu’ils ne puissent travailler nulle part continueront jusqu’à l’achèvement d’un examen des mesures de distanciation sociale à long terme.

Cela soulève la perspective de problèmes économiques pour les centres-villes du Royaume-Uni pendant de nombreux mois à venir – alors que les magasins, les pubs et les restaurants seront autorisés à ouvrir, ils n’auront peut-être pas de clients.

Mais les attentes des travailleurs qui retournent à leurs bureaux à temps plein sont faibles, avec une foule de grandes entreprises prévoyant déjà de déménager de bureaux plus grands vers des bureaux plus petits, avec du personnel travaillant à domicile et en hot-desking lorsqu’ils ont besoin de venir en personne.

M. Sunak a évoqué aujourd’hui un nouveau modèle américain de personnes travaillant davantage dans les bureaux de services de leur quartier local les jours où elles ne veulent pas travailler de chez elles mais ne veulent pas non plus de longs trajets.

Le chancelier était également optimiste quant à son propre rôle pendant la pandémie. Il a été considéré comme un faucon sur le verrouillage et les restrictions de Covid, arguant contre de longs verrouillages pour des raisons économiques.

Et il a dit à Politico qu’il ne ferait pas son travail s’il ne le faisait pas, ajoutant « il est facile de juger ces choses avec le recul ».

« Mais je ne ferais pas mon travail correctement si je ne donnais pas au Premier ministre ce que je pensais l’impact d’une décision sur l’économie, a-t-il ajouté, dans des commentaires susceptibles d’être bien accueillis par les critiques du verrouillage conservateur.

« Et même lorsque nous considérons l’impact sur la santé, ce ne sont pas seulement les impacts sur la santé des coronavirus dont nous devons être conscients.

« Nous devrions également penser aux impacts sur la santé non liés aux coronavirus, qu’il s’agisse de santé mentale, que ce soient les personnes qui ne reçoivent pas de traitement dont elles ont besoin, ou que ce soit l’arriéré retardé qui s’accumule, ou bien la mauvaise santé, les problèmes de santé chroniques qui proviennent de chômage, dont il existe également de nombreuses preuves ».

Une étude de l’année dernière a suggéré que Eat Out to Help Out a joué un rôle « important » dans l’accélération de la deuxième vague de coronavirus en Grande-Bretagne.

Il y a eu une forte augmentation des grappes d’infections Covid-19 une semaine après le début du programme gouvernemental, selon des chercheurs de l’Université de Warwick.

Ils pensent que l’initiative, qui a permis aux convives jusqu’à 50% de réduction sur les repas, était à blâmer pour jusqu’à 17% des nouvelles grappes d’infection entre août et début septembre – un sur six.

Mais M. Sunak a déclaré que « ce n’est pas du tout clair, en fait, vous pouvez dessiner un lien de la manière que certaines personnes essaient et font ».

Il a déclaré que le Sud-Ouest avait enregistré la plus faible augmentation des infections, malgré le taux de participation le plus élevé au système de réduction, et qu’une augmentation avait également été observée dans les pays européens qui ne mettaient pas en œuvre un programme similaire.