Rishi Sunak accusé d'”échec lamentable” sur les droits des travailleurs

Le gouvernement de Rishi Sunak a été accusé d’« échec lamentable » en matière de droits du travail, alors qu’une nouvelle analyse montre que les conservateurs n’ont pas mis en œuvre des dizaines de protections promises pour les travailleurs.

Les conservateurs se sont engagés à renforcer les droits de millions de Britanniques après que l’historique Taylor Review de 2018 a décrit les changements majeurs nécessaires pour améliorer les pratiques de travail.

Mais cinq ans après le rapport historique commandé par Downing Street, l’analyse du travail montre que seulement six des 26 recommandations de l’examen sont entrées en vigueur.

La dirigeante adjointe du parti travailliste, Angela Rayner, a qualifié le record de “coup dévastateur” pour les employés et les entreprises. «Le bilan des conservateurs en matière de droits des travailleurs est celui de promesses non tenues et d’échecs lamentables», a-t-elle déclaré.

Mme Rayner a ajouté: «L’échec des conservateurs à tenir ce qu’ils ont promis est un coup dévastateur pour les millions de travailleurs piégés dans un cycle de bas salaires et de travail précaire, et les employeurs qui ont désespérément besoin de nouvelles orientations et réglementations pour suivre le rythme moderne. réalités du travail.

Malgré la promesse du gouvernement conservateur d’« embrasser » les recommandations de l’examen Taylor – qualifiant les propositions de « plus grande amélioration en une génération des droits des travailleurs » – 20 propositions ont été abandonnées, selon l’analyse travailliste.

Matthew Taylor, l’ancien tsar de l’emploi de Theresa May, a récemment accusé le gouvernement conservateur d'”abandonner” ses propositions – y compris les droits permettant aux travailleurs de demander des contrats plus prévisibles et des droits de congé de paternité renforcés pour les hommes.

“Il arrive un moment où les retards répétés commencent à ressembler à un abandon d’un programme”, a-t-il déclaré. Le gardien le mois dernier, au milieu de grèves généralisées dans le secteur public concernant les salaires et les conditions de travail.

Il a ajouté : “C’est bien dommage car, à une époque où les relations industrielles sont au premier plan, le défi d’améliorer la qualité du travail est, si tant est qu’il soit, encore plus urgent qu’au moment où j’ai rédigé mon rapport.”

Les travaillistes ont souligné l’absence d’action sur la proposition de l’examen Taylor pour les travailleurs sous contrat zéro heure pendant 12 mois obtenant le droit de demander un contrat qui reflète mieux les heures qu’ils travaillent.

Le parti de Sir Keir Starmer a déclaré qu’il interdirait entièrement les contrats zéro heure et garantirait que toute personne travaillant pendant 12 semaines ou plus aurait droit à un contrat régulier reflétant les heures habituellement travaillées.

Mme Rayner a déclaré qu’un gouvernement travailliste offrirait “un avenir du travail plus fort, plus juste et plus ambitieux pour la Grande-Bretagne, adapté à notre économie moderne”.

Entre-temps, il est apparu que les ministres de M. Sunak envisageaient de déplacer les chômeurs malades depuis longtemps sur les listes d’attente du NHS afin de les encourager à reprendre le travail.

Mais les rapports suggèrent que la proposition est peu susceptible d’aller de l’avant en raison des règles du NHS qui signifient que les décisions doivent être basées sur les besoins cliniques plutôt que sur le statut d’emploi ou tout autre facteur.

Les députés conservateurs ont exhorté le gouvernement à envisager de donner aux employés des agences le droit de demander des conditions générales plus prévisibles, arguant que cela pourrait l’aider dans sa quête pour que davantage de personnes de plus de 50 ans retournent au travail.

Le projet de loi sur les travailleurs (conditions prévisibles) du député conservateur Scott Benton – qui permettrait aux travailleurs de demander un modèle de travail prévisible – a franchi l’étape de la deuxième lecture et a obtenu le soutien de l’ensemble de la Chambre des communes.