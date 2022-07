Rishi Sunak accusé de risquer la “récession” du Royaume-Uni alors que ses rivaux conservateurs ciblent le leader du leadership

Rishi Sunak a été accusé d’avoir mis le Royaume-Uni sur la voie d’une “récession” et de “sales tours” après avoir consolidé son statut de favori pour succéder à Boris Johnson.

L’ancien chancelier a été critiqué par les deux ailes du parti conservateur, après avoir obtenu la plupart des nominations dans une course à la direction conservatrice qui a sombré dans une médisance vicieuse.

Jeremy Hunt a affirmé que le refus de M. Sunak de réduire les impôts avait risqué une crise économique – tandis que les partisans de Liz Truss ont soutenu que le concours rapide favorisait sa “déloyauté” envers M. Johnson, l’accusant d’une longue campagne clandestine.

Les attaques sont survenues alors que huit candidats ont obtenu suffisamment de nominations pour se qualifier pour le premier tour de scrutin, mais l’ancien secrétaire à la Santé Sajid Javid a subi un coup de grâce. La ministre de l’Intérieur Priti Patel a également abandonné sa tentative de rejoindre la course, faute de soutien.

Une bataille acharnée s’annonce pour être candidate de la droite du parti, avant le vote de mercredi, avec Mme Truss, la secrétaire aux affaires étrangères, en concurrence avec les méconnues Kemi Badenoch et Suella Braverman.

Rishi Sunak fait face aux critiques de ses rivaux alors que le champ des candidats se rétrécit (Reuters)

Lord Hayward, pair conservateur et expert en sondages, a averti que la droite divisée risquait de manquer d’avoir un candidat lorsque la course se réduisait à de simples choix pour un vote final par les membres du parti.

« Je ne suis pas convaincu que la droite se regroupera autour d’un seul candidat. Et il y a un risque qu’ils n’aient pas de candidat dans les deux derniers », a-t-il déclaré. L’indépendant.

L’avertissement est venu alors que huit candidats se sont qualifiés pour le premier tour de scrutin, Penny Mordaunt, Tom Tugendhat et Nadhim Zahawi remportant également 20 nominations pour compléter le champ.

Bien que la campagne de Mme Badenoch ait pris de l’ampleur, certains députés conservateurs ont déclaré qu’ils étaient convaincus que Mme Truss gagnait le combat pour être la candidate de la droite, après avoir obtenu le soutien de Mme Dorries et de M. Rees-Mogg.

“Elle dit les bonnes choses, elle a de l’expérience là où les autres n’en ont pas – et elle ne l’a pas fait pour Boris. Il y en a beaucoup qui en ont mal », a déclaré l’un d’eux.

Les candidats seront expulsés de la course s’ils ne parviennent pas à obtenir 30 voix pour le deuxième tour de scrutin jeudi, avant d’autres votes la semaine prochaine pour réduire le concours à seulement deux espoirs.

Le nouveau Premier ministre sera ensuite révélé le 5 septembre, anéantissant les espoirs de nombreux députés conservateurs que M. Johnson puisse être expulsé du n ° 10 plus tôt.

M. Sunak a obtenu le soutien du secrétaire aux Transports Grant Shapps, qui a abandonné le concours, et celui du vice-Premier ministre Dominic Raab.

Mais alors que le champ se réduisait à huit, l’ancien chancelier a été immédiatement accusé de “sales tours” – fermement démenti – pour maintenir la campagne de M. Hunt en vie en lui “prêtant” des nominations pour rester dans la course.

Il reste maintenant huit députés dans la course ; (en haut à gauche) Rishi Sunak, Nadhim Zahawi, Suella Braverman, Penny Mordaunt ; en bas (LR) Liz Truss, Tom Tugendhat, Jeremy Hunt et Kemi Badenoch (PENNSYLVANIE)

Nadine Dorries, la secrétaire à la culture et partisane de Truss, a condamné “un point de suture”, en disant: “L’équipe Rishi veut le candidat qu’elle sait qu’elle peut certainement battre dans les deux derniers”.

M. Hunt a ensuite ciblé M. Sunak pour ses projets d’augmentation de l’impôt sur les sociétés afin qu’il « soit plus élevé que non seulement en Amérique ou au Japon, mais aussi en France et en Allemagne ».

“Je crains que sur notre trajectoire actuelle, nous nous dirigeons vers une récession et nous y resterons trop longtemps”, a déclaré M. Hunt. Radio LBCajoutant: “J’étais très inquiet quand il a annoncé son budget.”

M. Sunak construit sa campagne sur un refus de promettre des réductions d’impôts immédiates inabordables – alors que ses rivaux ont tous fait des promesses extravagantes de réduction d’impôts condamnées par les économistes.

Plus tôt, M. Rees-Mogg, un autre partisan de Truss, a affirmé que les règles de la course favorisaient l’ancien chancelier, affirmant: «Ceux qui ont été déloyaux envers le Premier ministre ont eu tout le temps de mettre en place leurs campagnes.

“Ceux qui ont sapé le Premier ministre, parfois en exécutant – oserais-je le dire – une politique économique qui n’a pas été très réussie, ont eu six mois ou plus où ils ont cogité, réfléchi, réfléchi à leurs prochaines étapes.”

Plus tôt, John Major a attaqué des candidats à la direction qui sont restés et “ont encouragé” M. Johnson même s’il a été englouti par des scandales répétés.

Et le n ° 10 a bloqué une tentative des travaillistes d’organiser un vote pour forcer M. Johnson à quitter le pouvoir immédiatement – ​​une décision qualifiée d’abus de pouvoir.