Lors d’une conférence de presse à Downing Street, on a demandé au chancelier pourquoi 40 des 45 lieux recevant 1 milliard de livres sterling de subventions de fonds pour les villes sont représentés par les députés de son propre parti.

Pendant ce temps, le quartier verdoyant de Richmondshire – qui appartient au siège de M. Sunak dans le nord du Yorkshire – a reçu une priorité plus élevée pour un nouveau «fonds de nivellement» de 4,8 milliards de livres sterling que Barnsley en difficulté.

Le ministre du cabinet a admis plus tard que la décision avait été prise par Jake Berry, un collègue ministre – alors qu’il approuvait une subvention à la circonscription de M. Berry.

Dans ce budget, 45 villes ont partagé 1 milliard de livres supplémentaires de subventions, dont cinq seulement occupent des sièges détenus par l’opposition, selon une analyse de Le Financial Times a trouvé.

Parallèlement, le fonds de nivellement de 4,8 milliards de livres sterling «soutiendra la rénovation du centre-ville et des rues principales, les projets de transport local et les actifs culturels et patrimoniaux».