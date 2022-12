Rishi Sunak accusé de “jouer l’homme, pas le ballon” après avoir qualifié le patron de RMT, Mick Lynch, de “Grinch”

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le millionnaire Rishi Sunak a accusé le patron du syndicat Mick Lynch d’être “un Grinch” utilisant les travailleurs dans une “guerre des classes”.

Le Premier ministre a affirmé dans un journal du dimanche que les membres du syndicat étaient utilisés « comme fantassins » et qu’« un nombre croissant de membres du syndicat veulent un accord ».

Mais le RMT a riposté aux commentaires, accusant le Premier ministre de “jouer l’homme, pas le ballon” et de saboter les efforts pour résoudre le différend salarial de longue date.

Et le jibe “Grinch” du Premier ministre intervient après que l’Independent a révélé que le “raid fiscal furtif” de M. Sunak signifie que les Britanniques paieront 150 milliards de livres sterling de cotisations d’assurance nationale supplémentaires et d’impôt sur le revenu au cours des six prochaines années,

Écrivant dans The Sun dimanche, M. Sunak a déclaré que le syndicat des chemins de fer, de la mer et des transports (RMT) s’était vu proposer des accords “équitables” et “abordables pour les contribuables”, mais ceux-ci avaient été rejetés.

“Les syndicats causent la misère à des millions de personnes, avec des grèves des transports en particulier cruellement programmées pour frapper les sorties à Noël”, a-t-il écrit.

“Le Labour soutient les Grinches qui veulent voler Noël à leurs propres fins politiques”, a poursuivi M. Sunak.

«Les cheminots et les agents frontaliers se sont vu proposer des offres équitables et abordables pour les contribuables. Un nombre croissant de membres du syndicat veulent un accord. Ils en ont assez d’être des fantassins dans la guerre des classes de Mick Lynch.

En réponse, le RMT a accusé le gouvernement de « torpiller » un accord à la dernière minute.

Mick Lynch insiste sur le fait que la grève bénéficie toujours d’un fort soutien public (fil de sonorisation)

Sur Twitter, un porte-parole a écrit : « Pour être clair, le RMT a d’abord voté pour nos membres en mai et les premières grèves ferroviaires ont eu lieu en juin.

« Les conservateurs ont eu des mois pour résoudre ce différend et ont même torpillé un accord à la dernière minute. Même maintenant, ils préfèrent jouer l’homme, pas le ballon.

Cela survient alors que les services redémarrent après 48 heures de grève des cheminots, causant plus de misère de voyage pour les passagers alors qu’un conflit amer sur les salaires, les emplois et les conditions reste dans l’impasse.

Les pourparlers entre le dirigeant du syndicat RMT, les employeurs de la compagnie ferroviaire et le ministre des chemins de fer Huw Merriman jeudi n’ont pas abouti.

Le syndicat est allé de l’avant avec une grève à partir de vendredi sur Network Rail et 14 opérateurs ferroviaires, ce qui a paralysé les services à travers le pays.

Rishi Sunak a fait référence au personnage du Dr Seuss, le Grinch, dans son commentaire (Getty Images)

Les perturbations se poursuivront pendant le reste du mois en raison d’une interdiction d’heures supplémentaires par les membres du RMT chez 14 opérateurs ferroviaires.

Une grève de 48 heures des chauffeurs de bus à Londres samedi a ajouté aux perturbations des déplacements.

M. Lynch maintient que le syndicat continue de recevoir un fort soutien du public.

Il a déclaré: «Il vaut mieux que nous parlions que pas, alors le ministre des chemins de fer a convoqué une réunion jeudi avec les représentants du RMT le long de Network Rail et les opérateurs ferroviaires.

“Nous avons échangé des idées et des possibilités, il n’y a pas eu de négociations à ce sujet, rien de concret n’en est ressorti.

«Mais ce qu’il a fait après avoir entendu cela en tant que facilitateur, comme ils se décrivent et les personnes qui possèdent finalement les cordons de la bourse, c’est qu’il nous a invités et a demandé que nous nous réunissions et que nous tenions d’autres discussions à l’avenir et nous le ferons dans le prochaine période si les entreprises veulent s’y engager.