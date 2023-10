Rishi Sunak accusé de « diffuser de la désinformation » et de « nuire à la démocratie » en vérifiant les faits

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Une organisation renommée de vérification des faits a accusé Rishi Sunak de « nuire à la démocratie » et de « diffuser de la désinformation » en répétant de fausses allégations sur la politique d’immigration du Labour.

L’association caritative FullFact a déclaré que les affirmations du Premier ministre concernant la position de l’opposition en faveur d’un accord de retour en matière d’asile avec l’UE n’étaient « pas fondées sur des informations fiables ».

M. Sunak et le président de son parti, Greg Hands, ont tous deux affirmé que les travaillistes voulaient ouvrir la porte à 100 000 migrants supplémentaires par an – une affirmation qui, selon l’association, ne résiste pas à un examen minutieux.

FullFact avait déjà averti M. Sunak en septembre que cette affirmation « n’était pas basée sur des informations fiables » et l’avait exhorté à cesser de la répéter.

Mais le Premier ministre a ignoré l’avertissement et l’a répété depuis, tout comme le président du parti conservateur, Greg Hands.

« En tant qu’élus, vous avez le devoir envers les électeurs de diriger avec honnêteté. Toutes vos affirmations doivent être fondées sur des informations fiables », a déclaré le directeur général de l’association dans une lettre publiée mardi.

« A l’approche d’élections générales, nous voulons être rassurés sur le fait que vous ferez tout votre possible pour ne pas induire les électeurs en erreur. »

Ils ont ajouté : « La diffusion de fausses informations sur les opposants politiques est préjudiciable à notre démocratie et il est important que vous arrêtiez de répéter cette affirmation. »

La demande de 100 000 personnes est basée sur l’engagement de Keir Starmer de rechercher un accord de retour avec l’Union européenne pour les demandeurs d’asile arrivant au Royaume-Uni.

Mais FullFact a déclaré que cela était « basé sur un certain nombre d’hypothèses concernant un accord de retour hypothétique » et incluait « une fausse déclaration ».

Plus de 2 700 personnes ont contacté le Premier ministre pour lui demander de ne pas réitérer ses affirmations.

Dans sa dernière lettre, Andrew Dudfield, directeur général par intérim de Full Fact, a déclaré : « Il est essentiel que les partis politiques s’assurent que les affirmations qu’ils font à l’égard de leurs opposants soient exactes et fondées sur des informations fiables, en particulier lorsque de telles affirmations sont susceptibles d’affecter leurs adversaires. les opinions des gens sur les individus et les partis, et la façon dont ils choisissent de voter.

« Le public est profondément préoccupé par les comportements mensongères des politiciens, tout comme nous. Nous vous serions reconnaissants de nous faire savoir quelles mesures vous prenez par rapport à notre demande. »

Le chef de l’opposition, Sir Keir, s’est précédemment déclaré prêt à conclure un accord qui impliquerait que le Royaume-Uni accepte les demandeurs d’asile qui arrivent dans le bloc, en échange de la possibilité de renvoyer les personnes traversant la Manche.

Sir Keir Starmer a déclaré qu’un gouvernement travailliste chercherait à obtenir un accord sur les retours avec l’UE (Getty Images)

Mais la secrétaire d’État fantôme à l’Intérieur, Yvette Cooper, a déclaré que les travaillistes ne participeraient pas à un système formel de quotas européens.

Le ministre fantôme de l’Immigration, Stephen Kinnock, a déclaré que M. Hands et le Premier ministre « tiraient des chiffres du ciel » pour « détourner le blâme de leur propre gestion chaotique du système d’asile ».

« Les travaillistes sont déterminés à arrêter les traversées en petits bateaux, à écraser les gangs criminels, à mettre fin à l’utilisation des hôtels d’asile à hauteur de 8 millions de livres sterling par jour et à réparer le système d’asile défaillant », a-t-il ajouté.

M. Kinnock a déclaré : « Cent mille personnes ont traversé la Manche sur de petits bateaux sous les conservateurs. Pendant ce temps, le nombre de demandes d’asile en attente a été multiplié par neuf, pour atteindre 176 000 depuis que les travaillistes ont quitté le pouvoir en 2010, malgré les mensonges constants des ministres conservateurs.»

Un porte-parole conservateur a souligné que Sir Keir avait déclaré « dans une interview officielle » qu’il était ouvert à l’acceptation de quotas de migrants dans le cadre d’un accord avec Bruxelles.

Le porte-parole a déclaré que 100 000 « est une estimation prudente du nombre que le Royaume-Uni serait tenu d’accepter dans le cadre d’un tel accord ».

Ils ont ajouté : « Le fait qu’il refuse désormais de s’engager dans le fond de cette discussion montre qu’il donnera toujours la priorité à un argument politique rapide plutôt qu’aux intérêts à long terme du pays. »