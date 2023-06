Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le Premier ministre Rishi Sunak a été accusé de « diaboliser » la communauté transgenre après la diffusion d’une vidéo dans laquelle il a déclaré que les femmes avaient « clairement » des pénis.

Il aurait fait ces commentaires alors qu’il assistait à une réunion du Comité des députés d’arrière-ban du Parti conservateur de 1922 le 5 juin de cette année.

M. Sunak a également critiqué Ed Davey, le chef libéral démocrate, pour avoir soutenu les droits des trans dans un clip divulgué à Nouvelles roses.

« Au cours de la même période, vous avez peut-être remarqué qu’Ed Davey était très occupé », peut-on entendre M. Sunak dire dans le clip après avoir semblé critiquer la politique énergétique du Labour.

« Comme moi, vous pouvez probablement voir qu’il essayait de convaincre tout le monde que les femmes avaient clairement des pénis », ajoute-t-il sous les rires des personnes présentes. « Vous savez tous que je suis un grand fan de tous ceux qui étudient les mathématiques jusqu’à 18 ans, mais il s’avère que nous devons nous concentrer sur la biologie. »

Les défenseurs des droits de l’homme et les militants trans ont réagi avec fureur à la vidéo, un député la décrivant comme « vide et méchante ».

Peter Tatchell, militant des droits de l’homme et directeur de la Fondation Peter Tatchell, a déclaré que la vidéo montrait le « vrai » M. Sunak.

« Eh bien, c’est le vrai Rishi Sunak exposé », a-t-il déclaré Radio LBC. « Il a essayé de se présenter comme un politicien sérieux – un homme d’État qui a remis le gouvernement sur les rails, mais cette vidéo a révélé qu’il était un homme plutôt mesquin. »

John Nicolson, le SNP d’Ochil & South Perthshire, a déclaré: «À la fois vide de sens et méchant. Comme ils sont répugnants avec leurs moqueries et leurs brimades.

Et un haut député conservateur anonyme a dit PinkNews: « C’est profondément déprimant – tout cet « altérisme » des minorités – à peu près n’importe quelle minorité.

« Sans cesser de penser que nous avons une législation sur l’égalité pour une raison, pour mettre fin à la discrimination contre toute personne ayant une caractéristique protégée – nous devrions essayer de comprendre et de soutenir, et non de minimiser et de diaboliser. »

Rishi Sunak a été critiqué pour ses commentaires (fil de sonorisation)

La vidéo a fait surface alors que le gouvernement se prépare à publier ses conseils tant attendus aux écoles sur le sexe et le genre.

Les propositions, qui doivent être publiées cette semaine, comprendront des plans visant à interdire aux écoles d’autoriser les élèves à utiliser des pronoms différents si leurs parents s’y opposent.

M. Sunak a fait plusieurs interventions dans le débat sur les droits des trans et a déclaré plus tôt cette année que « 100% » des femmes n’ont pas de pénis après que le leader travailliste Keir Starmer a déclaré que « 99% » n’en avaient pas.

M. Davey a précédemment déclaré que la grande majorité des personnes auront le même sexe que leur sexe biologique, mais que « un petit nombre ne le sera pas ».

M. Sunak a été approché pour commentaires.