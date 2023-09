Rishi Sunak accusé d’avoir supprimé des politiques de zéro émission nette qui n’ont jamais existé dans une interview combative à Radio 4

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak a été accusé d’avoir abandonné des politiques qui n’ont jamais existé dans une interview percutante après avoir édulcoré les plans britanniques zéro émission nette.

Le Premier ministre a été critiqué pour ses affirmations selon lesquelles il aurait abandonné les politiques vertes, dont une qui aurait « obligé à avoir sept poubelles différentes ».

M. Sunak a également été interrogé sur l’abandon des projets visant à taxer la viande, sur les personnes partant en vacances et sur le fait que le gouvernement contrôle le nombre de personnes pouvant voyager en voiture.

Interviewé dans l’émission Today de BBC Radio 4 le matin après une conférence de presse organisée à la hâte à Downing Street, le journaliste Nick Robinson a demandé au Premier ministre : « Vous avez dit que vous vouliez un débat meilleur et plus honnête. Vous avez ensuite ajouté: « J’ai abandonné une série de propositions », alors permettez-moi de vous poser des questions à leur sujet.

« Où était cette proposition du gouvernement d’imposer une taxe sur la viande, que vous avez dû abandonner en grande pompe ?

« Où était la proposition de covoiturage obligatoire dont vous dites qu’elle sera abandonnée ?

« Et le gouvernement envisageait-il d’imposer aux gens d’avoir sept poubelles ? Une autre proposition que vous dites avoir abandonnée.

M. Sunak a déclaré que « toute une série de choses différentes ont été proposées par de nombreuses personnes différentes » et a cité un rapport du Comité indépendant sur le changement climatique qui suggérait ces mesures.

Les projets de Rishi Sunak ont ​​été applaudis par son cabinet lors d’une conférence de presse convoquée à la hâte à Downing Street. (via REUTERS)

Mais, dans un échange enflammé, M. Robinson a répliqué en disant : « Attendez un deuxième Premier ministre, vous vous dressez avec l’autorité du Premier ministre à Downing Street et vous dites que vous abandonnez une série de propositions, et quand j’ai demandé vous en parlez vous-même, vous dites « oh, quelqu’un a réfléchi et c’était dans l’annexe de ce document ».

« Il n’y a rien à abandonner, c’est pourquoi votre ancien environnement dit que vous faites semblant de mettre un terme à des propositions effrayantes qui n’existent tout simplement pas. »

M. Sunak a déclaré : « Je rejette entièrement cela. Ce sont toutes des choses qui ont été soulevées par des personnes très crédibles.

Le Premier ministre a également insisté sur le fait que l’ancienne Première ministre Margaret Thatcher aurait soutenu sa décision d’édulcorer les mesures climatiques britanniques. Il a déclaré à la BBC : « Je crois aussi, comme Margaret Thatcher aurait été d’accord avec elle, qu’il n’est pas juste de se contenter d’affirmer le titre, de rechercher la popularité à court terme que cela pourrait donner sans un plan clair et délibéré sur la façon d’obtenir là. »

Le Premier ministre Rishi Sunak a affaibli une série d’engagements de zéro émission nette (Justin Tallis/PA) (Fil PA)

Dans son discours exposant la nouvelle approche du gouvernement en faveur du zéro émission nette, M. Sunak a affirmé abandonner une « série de propositions inquiétantes ».

« La proposition du gouvernement d’intervenir sur le nombre de passagers que vous pouvez avoir dans votre voiture. Je l’ai mis au rebut », a-t-il déclaré.

« La proposition selon laquelle nous devrions vous obliger à avoir sept poubelles différentes chez vous. Je l’ai mis au rebut.

« La proposition de vous obliger à modifier votre alimentation – et de nuire aux agriculteurs britanniques – en taxant la viande. Ou encore de créer de nouvelles taxes pour décourager les voyages en avion ou en vacances. Je les ai également abandonnés.

Mais l’ancien ministre Sir Simon Clarke a critiqué le Premier ministre pour avoir présenté « beaucoup d’hommes de paille » alors qu’il affaiblissait les politiques environnementales.

Il a déclaré : « Personne en politique sérieux ne parlait d’interdire l’avion, de taxer la viande, etc. »

Lors de son discours, M. Sunak a également annoncé que l’interdiction de vente de voitures à essence et diesel – ainsi que de chaudières à gaz – d’ici 2030 serait repoussée à 2035.

Décrivant une série de politiques visant à affaiblir les engagements environnementaux du gouvernement, il a attaqué les « fanatiques » du climat et a déclaré qu’il était erroné « d’imposer des coûts aussi importants aux travailleurs ».

Mais son changement de politique a suscité des accusations de trahison et une vague de colère parmi les écologistes, les entreprises, les alliés internationaux et certains députés conservateurs.

Jeudi matin, il a insisté sur sa confiance dans la capacité du Royaume-Uni d’atteindre son objectif de zéro émission nette d’ici 2030, affirmant que « nous avons examiné tous les chiffres » et que nous sommes « absolument confiants dans notre position ».

M. Sunak a également ignoré les suggestions selon lesquelles il n’écoute pas la commission du changement climatique, affirmant que « nous sommes sur la bonne voie pour atteindre tous nos objectifs ».

Lorsqu’on lui a demandé s’il imite son prédécesseur Liz Truss en ignorant les conseils qu’il ne veut pas entendre des experts, le Premier ministre a déclaré à la BBC : « Je suis très heureux d’obtenir les opinions et les conseils de tout le monde et chacun a droit à son point de vue. »