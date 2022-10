Rishi Sunak accusé d’avoir permis au ministre d’agir “en toute impunité” sur une affaire de sécurité

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak a été accusé d’avoir permis aux ministres d’agir en “impunité” après que son gouvernement a rejeté les appels à une enquête sur la fuite d’un document secret par la ministre de l’Intérieur Suella Braverman.

Le leader travailliste, Sir Keir Starmer, a accusé le Premier ministre d’avoir conclu un “accord sale” avec la principale de droite en échange de son soutien dans la course à la direction des conservateurs, qui a effectivement anéanti les espoirs de Boris Johnson d’un retour sensationnel.

Mme Braverman a été reconduite dans ses fonctions de secrétaire à l’intérieur mardi six jours seulement après que Liz Truss l’ait limogée pour avoir envoyé des documents du cabinet à des personnes non autorisées via son courrier électronique privé – et quelques heures seulement après que Sunak a promis que son administration ferait preuve «d’intégrité, de professionnalisme et de responsabilité» à tous les niveaux.

L’inquiétude concernant le retour de Braverman aurait été soulevée par le chef de la fonction publique, Simon Case, qui a initialement informé Mme Truss que ses actions constituaient une violation du code ministériel.

Ni M. Sunak ni Downing Street n’ont nié que M. Case avait déconseillé la nomination, bien que le porte-parole officiel du Premier ministre ait déclaré qu’il “ne reconnaissait pas” les informations selon lesquelles le secrétaire du cabinet était “livide” d’avoir été annulé.

Mme Braverman a admis avoir commis une “erreur”, qu’elle a qualifiée d'”infraction technique” aux règles ministérielles.

Mais des questions subsistent sur la raison pour laquelle elle a envoyé le document à son collègue député de droite Sir John Hayes et comment elle a accidentellement copié un assistant à un autre député, qui a sonné l’alarme.

Le syndicat de la FDA, représentant les meilleurs mandarins de Whitehall, a déclaré que tout fonctionnaire s’attendrait à faire face à “les peines les plus sévères” pour une telle violation de la sécurité, y compris la perte de son habilitation de sécurité.

“Les normes comptent, et le signal clair de sa nomination est que les ministres peuvent agir en toute impunité si cela convient au Premier ministre”, a déclaré le secrétaire général du syndicat, Dave Penman.

“Cela envoie au pays et à la fonction publique un message inquiétant sur la manière dont le nouveau gouvernement abordera les normes et la sécurité nationale.”

Pendant ce temps, Downing Street a signalé que M. Sunak avait abandonné un plan Truss pour permettre à l’immigration globale d’augmenter dans l’espoir de stimuler la croissance économique en pourvoyant les postes vacants dans les professions en pénurie.

Un porte-parole a déclaré que le nouveau Premier ministre respecterait l’engagement du manifeste électoral conservateur de 2019 selon lequel les chiffres globaux diminueraient au cours du parlement.

Le changement – ​​qui rendra plus difficile pour le chancelier Jeremy Hunt de convaincre le Bureau de la responsabilité budgétaire qu’il peut combler un trou de 40 milliards de livres sterling dans les finances nationales – a suscité des spéculations selon lesquelles il faisait partie d’un accord avec Braverman en échange de son soutien à la direction. concours.

Mme Braverman s’était heurtée à Truss au sujet de la migration, après avoir déclaré son ambition personnelle de faire descendre le nombre net en dessous de 100 000 par an, en contradiction avec les plans du Premier ministre de l’époque.

Mais l’attaché de presse de M. Sunak a nié que le couple avait discuté du travail du secrétaire à l’intérieur lorsqu’ils ont parlé avant la déclaration dramatique de Mme Braverman en sa faveur dimanche, insistant sur le fait que la question n’avait été soulevée que lors de l’attribution des rôles au cabinet mardi.

Aux questions du Premier ministre aux Communes, Sir Keir a déclaré aux députés: «Nous pouvons tous voir ce qui s’est passé ici – il est si faible qu’il a conclu un accord sale en échangeant la sécurité nationale parce qu’il avait peur de perdre une autre élection à la direction.

James Cleverly défend la nomination de Suella Braverman par Rishi Sunak

“Il y a un nouveau conservateur au sommet, mais comme toujours avec eux, la fête d’abord, le pays ensuite.”

Et le chef du SNP à Westminster, Ian Blackford, a accusé M. Sunak d’avoir conclu un “accord sordide dans les coulisses” avec Braverman pour aider à “renforcer” le soutien de la droite dans sa bataille avec Johnson.

M. Sunak a rétorqué qu’il était “ravi” d’avoir Mme Braverman dans son cabinet.

“La ministre de l’Intérieur a fait une erreur de jugement mais elle l’a reconnu”, a déclaré le nouveau Premier ministre aux Communes. “Elle a soulevé la question et elle a accepté son erreur.”

Mme Braverman a ensuite été accusée de “s’être enfuie” de l’examen après avoir quitté la Chambre des communes plutôt que de répondre à une question urgente du parti travailliste concernant la fuite.

La secrétaire à l’intérieur de l’ombre, Yvette Cooper, a écrit à M. Case pour exiger une enquête “sur l’étendue de cela et d’autres atteintes à la sécurité possibles”.

Et elle a déclaré aux députés que Braverman avait “enfreint les normes professionnelles fondamentales et s’était maintenant enfui de toute responsabilité dans cette maison”.

“Elle a été procureure générale, elle connaît les règles”, a déclaré Mme Cooper.

« Comment peut-on croire qu’elle est tellement novice qu’elle ne savait pas ce qu’elle faisait ? Et si elle est si novice, comment le reste d’entre nous sommes-nous censés lui faire confiance pour notre sécurité nationale ? »

Mais le ministre de l’Intérieur, Jeremy Quin, qui a répondu à la question au nom du ministre de l’Intérieur, a insisté sur le fait qu’il ne serait pas “approprié” que M. Sunak ordonne une enquête sur les actions qui ont eu lieu sous Mme Truss.

M. Quin a déclaré aux députés que le Premier ministre avait l’intention de nommer un nouveau conseiller en éthique indépendant, après la démission de deux sous M. Johnson.

Mais lorsqu’on leur a demandé s’ils enquêteraient ensuite sur Mme Braverman, il a répondu: «Les événements de la dernière administration ne feraient pas correctement partie des attributions d’un nouveau conseiller indépendant.

«C’est une question qui a été traitée par l’administration précédente. Nous avons une nouvelle administration et la ministre de l’Intérieur a été nommée à son poste.

Même en l’absence d’un conseiller en éthique, M. Sunak a le pouvoir de demander à l’équipe gouvernementale chargée de l’éthique et de la bienséance d’enquêter sur la mauvaise conduite présumée d’un ministre. Cependant, le Cabinet Office a confirmé qu’aucune demande de ce type n’avait été faite.

Le secrétaire général du syndicat PCS, qui représente de nombreux employés du ministère de l’Intérieur, a déclaré: “Cela dépasse l’entendement qu’une ministre qui a perdu son emploi il y a quelques jours à peine pour avoir enfreint les règles ministérielles puisse être accueillie à nouveau au gouvernement comme si de rien n’était.”

Et le chef libéral démocrate, Sir Ed Davey, a déclaré que son retour à un poste très sensible après une telle violation était “inexcusable”.

“Le ministre de l’Intérieur occupe l’un des postes les plus critiques pour la sécurité nationale”, a déclaré Sir Ed. Agents de presse podcast.

« Elle est responsable du MI5, elle siège au Conseil national de sécurité, elle voit certaines des questions les plus confidentielles, à la fois liées à la criminalité et à notre défense.

“Pour qu’elle soit apparemment si légère et facile à copier à des personnes qui n’ont pas ce niveau d’autorisation, je pense que c’est vraiment choquant.”

M. Sunak a également été interpellé dans les PMQ pour la nomination “sans vergogne” de Gavin Williamson au poste de ministre au Cabinet Office, compte tenu de son limogeage en tant que secrétaire à la Défense sous Theresa May après avoir prétendument divulgué des informations du Conseil de sécurité nationale (NSC).

Le député travailliste Stephen Kinnock a demandé s’il avait reçu des conseils de sécurité concernant M. Williamson – mais le nouveau Premier ministre a de nouveau refusé de dire si des conseils avaient été donnés.