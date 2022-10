Rishi Sunak accusé d’avoir laissé les retraités dans les « limbes » à cause du triple verrouillage

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak a été invité à rassurer les retraités et les demandeurs d’aide sociale qu’il protégera la valeur de leur soutien de l’État, après que Downing Street ait refusé d’exclure la rupture du lien avec l’inflation.

L’ancienne Première ministre Liz Truss s’est engagée la semaine dernière à maintenir le “triple verrouillage” qui voit les pensions augmenter conformément au plus haut de l’inflation, des revenus moyens ou de 2,5%. Et M. Sunak a promis en tant que chancelier que les prestations en âge de travailler augmenteraient pour correspondre au chiffre d’inflation de septembre de 10,1%.

Mais le bureau du nouveau Premier ministre a déclaré aujourd’hui que les deux décisions étaient sur la table lors de discussions avec le chancelier Jeremy Hunt au sujet de sa déclaration d’automne sur les impôts et les dépenses, désormais reportée au 17 novembre.

Le plan de Mme Truss visant à augmenter les dépenses militaires à 3% du PIB d’ici 2030 est également à réviser dans la déclaration tant attendue – que l’on pense presque certain d’être abandonné, malgré la résistance du secrétaire à la Défense Ben Wallace.

Interpellé par le chef du SNP Westminster, Ian Blackford, à la Chambre des communes, au sujet de la décision à venir sur les prestations, M. Sunak s’est bien gardé de répéter sa promesse antérieure d’une hausse en ligne avec l’inflation.

Au lieu de cela, il a déclaré: «J’ai toujours agi de manière à protéger les plus vulnérables. C’est parce que c’est la bonne chose à faire et que ce sont les valeurs de notre parti compatissant.

“Je peux absolument le rassurer et lui donner cet engagement que nous continuerons d’agir comme ça dans les semaines à venir.”

Et a demandé si le nouveau Premier ministre honorerait la promesse de Mme Truss sur le triple verrouillage, l’attaché de presse de M. Sunak a déclaré: “C’est quelque chose qui va être intégré dans la déclaration budgétaire, nous ne ferions aucun commentaire avant toute déclaration budgétaire ou budgets.

“Mais ce que je peux dire, c’est qu’il a montré à travers son dossier en tant que chancelier qu’il fera ce qui est juste et compatissant pour les plus vulnérables.”

Le recul apparent de la promesse de Mme Truss va alarmer les personnes âgées, qui ont vu la flambée de l’inflation – en particulier pour le chauffage et la nourriture – ronger leurs revenus fixes au cours des derniers mois.

Le secrétaire du travail fantôme et des pensions du Labour, Jonathan Ashworth, a déclaré:

« Les personnes âgées paient le prix du gâchis économique des conservateurs.

«Rishi Sunak s’est tenu sur un manifeste en 2019 sur une promesse de garder le triple verrouillage. Maintenant, il menace cette promesse aux retraités britanniques.

“Avec les retraités aux prises avec la crise du coût de la vie des conservateurs, il est clair que Rishi Sunak n’est pas de leur côté.”

Et la porte-parole libérale démocrate pour le travail et les retraites, Wendy Chamberlain, a déclaré qu’un “cokey hokey sans fin” des conservateurs sur le lien avec l’inflation “laissait les retraités et les familles en difficulté dans des limbes désespérés”.

“Rishi Sunak s’est tenu hier sur les marches de Downing Street, s’engageant à rétablir la confiance et à tenir les promesses faites dans le manifeste conservateur”, a déclaré Mme Chamberlain.

« Mais déjà, il s’apprête à déchirer la promesse de son parti sur le triple verrouillage des retraites, tout en sabrant les aides sociales pour les plus vulnérables.

«Cela montre que ce gouvernement conservateur ne peut pas faire confiance et qu’il est totalement déconnecté des gens qui essaient de joindre les deux bouts.»

Le porte-parole du Premier ministre a confirmé que le soutien aux factures d’énergie se poursuivra tout au long de l’hiver, comme indiqué précédemment.