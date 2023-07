Rishi Sunak accueille Biden au n ° 10 pour des entretiens serrés sur l’Ukraine avant la rencontre du président américain avec le roi Charles

RISHI Sunak a accueilli le président Biden au n ° 10 pour des discussions cruciales sur l’Ukraine ce matin.

Les deux hommes s’entretiendront à Downing Street avant la rencontre du président américain avec le roi Charles cet après-midi à Windsor.

Rishi Sunak accueille le président au No10 ce matin

Le président Biden a souri et fait signe aux caméras ce matin à son arrivée

Le cortège du président Biden arrive à Downing Street Crédit : AFP

Ils s’envoleront ensuite pour la Lituanie pour un sommet de l’OTAN avec d’autres dirigeants mondiaux demain pour discuter de l’Ukraine et d’autres problèmes mondiaux.

C’est la première fois que le président se rend à Downing Street depuis que Rishi a pris ses fonctions de Premier ministre, et leur sixième réunion ensemble, mais ce n’est pas une visite d’État officielle.

Le président Biden est arrivé à Londres tard hier soir.

Il a été accueilli sur la piste hier soir, après avoir débarqué d’Air Force One, par Jennifer Tolhurst, Lord-Lieutenant d’Essex, et Jane Hartley, ambassadrice des États-Unis au Royaume-Uni.

Les pourparlers avec le Premier ministre interviennent après la décision controversée de M. Biden d’envoyer des bombes à fragmentation controversées en Ukraine pour aider à la riposte contre la Russie.

Les munitions ont été interdites dans plus de 100 pays car des « bombes » non explosées peuvent rester au sol et exploser des années plus tard sur des civils.

Auparavant, la Maison Blanche avait retardé leur envoi à Kiev par crainte de nuire à des innocents.

Larry le chat attend sur le tapis rouge que Biden arrive ce matin Crédit : PA