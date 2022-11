Rishi Sunak abandonne son plan de suppression de 91 000 emplois dans la fonction publique, admettant l’échec des «objectifs descendants»

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Un plan très critiqué visant à supprimer 91 000 emplois dans la fonction publique a été abandonné, lors de la dernière rupture de Rishi Sunak avec ses prédécesseurs au n ° 10.

Une interdiction de recrutement rapide de diplômés devrait également être levée, après des avertissements d’un objectif contre son camp qui contrecarrerait les espoirs d’attirer les meilleurs et les plus brillants à Whitehall.

En mai, Boris Johnson a demandé aux ministres de réduire les effectifs de leurs départements aux niveaux de 2016 – une réduction de 91 000 postes, après que les chiffres ont été augmentés pour livrer le Brexit et lutter contre Covid.

Le Premier ministre de l’époque a salué des milliards de livres à économiser pour les réductions d’impôts, affirmant que l’argent pourrait être laissé aux contribuables pour “dépenser pour leurs propres priorités, leur propre vie”.

Mais, dans un nouveau message aux fonctionnaires, M. Sunak s’est engagé à donner aux départements “les compétences, les outils et les ressources dont vous avez besoin pour être une fonction publique moderne qui reflète les personnes qu’elle sert”.

Il a ajouté : « Je ne pense pas que des objectifs descendants de réduction des effectifs de la fonction publique soient la bonne façon de procéder.

“Au lieu de cela, la chancelière et moi demanderons à chaque ministère du gouvernement de rechercher les moyens les plus efficaces de garantir la valeur et de maximiser l’efficacité dans les budgets, afin que nous puissions utiliser l’argent des contribuables de manière durable à long terme.”

Mark Serwotka, secrétaire général du syndicat des services publics et commerciaux (PCS), a déclaré que les ministres avaient reconnu que l’objectif de 91 000 suppressions d’emplois était “un non-sens politique qui entraînerait d’énormes dégâts”.

La suspension du programme accéléré, qui recrute environ 1 500 sortants universitaires chaque année, était tout aussi controversée.

David Lidington, l’ancien vice-Premier ministre, l’a qualifié de “très insensé”, affirmant qu’il était important d’avoir “de jeunes fonctionnaires super brillants autour de la table” pour défier l’orthodoxie.

plus à venir