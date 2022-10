Rishi Sunak abandonne le vœu du manifeste sur le triple verrouillage des pensions “devrait déclencher des élections”

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

L’abandon par Rishi Sunak de la protection du «triple verrouillage» pour la pension de l’État devrait être le déclencheur d’élections générales anticipées, a déclaré un haut responsable du cabinet fantôme du Labour.

Depuis son arrivée au pouvoir mardi, M. Sunak est revenu sur l’engagement de son prédécesseur Liz Truss de maintenir le triple verrouillage, qui exige que les pensions augmentent au plus haut de l’inflation, des revenus moyens ou de 2,5%.

Les militants pour les personnes âgées ont exprimé leur inquiétude après que Downing Street ait clairement indiqué que la protection – remontant au mandat de David Cameron – était «sur la table» pour la déclaration d’automne du chancelier Jeremy Hunt du 17 novembre sur les plans fiscaux et de dépenses du gouvernement.

Rompre le lien avec l’inflation rapporterait environ 3 à 5 milliards de livres sterling pour combler le trou noir de 40 milliards de livres sterling dans les finances du pays, mais est considéré comme une «trahison» par les militants.

Maintenant, Wes Streeting a déclaré que l’abandon de cette promesse centrale du dernier manifeste conservateur saperait fondamentalement la prétention de M. Sunak à un mandat à partir des élections générales de 2019.

“Je ne sais pas où ce gouvernement va atterrir sur le triple verrouillage”, a déclaré M. Streeting lors d’un déjeuner à Westminster.

«Mais c’est un autre exemple d’un parti conservateur qui semble prêt à rompre les engagements de son manifeste.

“Et si l’argument que les conservateurs avancent est ‘Les choses que nous avons promises dans notre dernier manifeste ne peuvent plus être payées parce que nous avons détruit l’économie’, alors je pense qu’ils ont la responsabilité de retourner vers les électeurs et de leur demander la permission de le plan qu’ils veulent poursuivre afin de réparer les dégâts qu’ils ont causés.

“Nous comparerons volontiers notre plan avec celui-ci et laisserons les gens décider.”

Ses commentaires sont intervenus alors que le nombre de signatures sur la pétition de The Independent appelant à des élections anticipées dépassait 450 000.

Le leader travailliste Sir Keir Starmer a lancé des appels pour que le pays soit autorisé à prendre sa décision sur qui devrait diriger le gouvernement à la suite du deuxième changement de Premier ministre en l’espace de deux mois.

Et M. Streeting a déclaré aujourd’hui que le départ de M. Sunak du programme 2019 de Boris Johnson laissait le Premier ministre sans mandat pour les changements qu’il souhaitait introduire.

Voulez-vous des élections générales maintenant ?

“Le manifeste de 2019 sur lequel ils se sont tenus ne peut pas être livré”, a déclaré le secrétaire fantôme à la Santé. «Ils brisent leurs promesses à gauche et à droite.

« Notre nouveau Premier ministre n’a donc aucun mandat pour le programme qu’il entend mener à bien.

« Et s’il veut réparer le gâchis que son parti a créé, il devrait au moins avoir la décence de demander la permission au peuple britannique. Le public mérite son mot à dire lors d’élections générales.

M. Streeting a déclaré que la promesse de M. Sunak de “réparer” les erreurs commises par Mme Truss montrait au moins qu’il était conscient de “l’énormité des dommages à la marque que le chaos des 12 derniers mois a infligés au Parti conservateur”.

Mais il a déclaré que toute chance qu’il avait de persuader les électeurs qu’il pouvait inverser les problèmes créés par ses prédécesseurs était sapée par sa sélection d’un cabinet composé de visages familiers des administrations Johnson et Truss.

“Ses choix … ont révélé qu’il était trop faible pour revenir en arrière”, a déclaré M. Streeting. « Au lieu de constituer une nouvelle équipe, en s’appuyant sur les talents les plus brillants des rangs conservateurs, il s’est engagé dans des accords crasseux pour apaiser les factions de son propre parti.

“La fête d’abord, le pays ensuite. Quelle autre explication peut-il y avoir au retour d’un ministre de l’Intérieur [Suella Braverman] qui a démissionné en raison d’un risque pour la sécurité ? »

M. Streeting a écarté les suggestions selon lesquelles M. Sunak serait en mesure de restaurer la confiance du public dans les conservateurs en tant que gestionnaires compétents des finances du pays, après le désarroi de ces derniers mois.

“Rishi Sunak est l’un des nombreux chanceliers conservateurs qui ont accablé notre pays avec plus d’une décennie de politiques économiques ratées qui – comme ils le disent eux-mêmes – ont entraîné des impôts élevés et une faible croissance”, a-t-il déclaré.

« Rishi Sunak ne peut pas s’attaquer à la crise du coût de la vie parce qu’il a alimenté la crise du coût de la vie.

“Je me fiche que Rishi Sunak ait reçu une éducation privée ou qu’il soit extrêmement riche.

«Je me soucie qu’il soit dangereusement déconnecté, prenant des décisions sur des personnes dont il n’a jamais vécu la vie et dont il ne comprendra jamais la vie – des décisions qui les rendent plus pauvres, pas plus riches.

« Le dogme idéologique a peut-être fait s’effondrer l’économie avec le mini-budget. Mais plus d’une décennie de politiques économiques conservatrices ratées ont laissé les travailleurs en payer le prix.

«Et maintenant, Rishi Sunak et Jeremy Hunt parlent de réparer le gâchis que leur parti a créé et des choix difficiles auxquels ils seront confrontés en le faisant. Mais ces choix sont loin d’être aussi difficiles que ceux auxquels sont confrontés les Britanniques confrontés à des coûts hypothécaires plus élevés, des factures plus élevées et des impôts plus élevés.

