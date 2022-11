Rishi Sunak abandonne le projet de Truss de déplacer l’ambassade britannique en Israël à Jérusalem

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak a abandonné les démarches de son prédécesseur visant à déplacer l’ambassade de Grande-Bretagne en Israël à Jérusalem, a révélé Downing Street.

Liz Truss, lorsqu’elle était Premier ministre, a ordonné un examen pour déterminer si le Royaume-Uni devrait suivre l’administration Trump en déplaçant son ambassade de Tel-Aviv.

Elle a dit à son homologue israélien Yair Lapid qu’elle envisageait de changer.

Cependant, une porte-parole du n ° 10 a déclaré aux journalistes jeudi: “Cela a été examiné. Il n’est pas prévu de déplacer l’ambassade britannique.”

Cette décision a été saluée par Husam Zomlot, l’ambassadeur de la mission palestinienne en Grande-Bretagne, qui a déclaré : « Nous voudrions remercier le gouvernement britannique, les partis d’opposition, les chefs religieux, les militants et les membres du public dont les efforts ont aidé à maintenir le Royaume-Uni en conformité avec droit international en la matière.

“La question sur l’emplacement de l’ambassade du Royaume-Uni n’aurait jamais dû être posée en premier lieu.”

Il a ajouté : « Il y a beaucoup de travail à faire pour créer un environnement propice à la paix au Moyen-Orient et réparer l’injustice historique causée par la déclaration Balfour, il y a 105 ans.

« Nous appelons le gouvernement britannique à jouer un rôle actif, à reconnaître l’État de Palestine, à affirmer le soutien du Royaume-Uni aux droits des réfugiés palestiniens, à interdire tous les biens et produits illégaux de la colonisation dans les territoires occupés et à sanctionner les entreprises qui y travaillent et en profitent. .”

Le changement aurait signifié que la Grande-Bretagne suivrait les États-Unis, le Kosovo, le Honduras et le Guatemala en ayant leurs ambassades à Jérusalem.

Avant Mme Truss, la position de la Grande-Bretagne était que Jérusalem devait être la capitale partagée d’Israël et d’un État palestinien, et donc avoir une ambassade là-bas impliquerait la reconnaissance de la ville comme capitale d’Israël.

L’ancien ministre des Affaires étrangères, Sir Alan Duncan, a averti le mois dernier que le déplacement de l’ambassade serait “imprudent et sans principes”.

Sara Husseini, directrice du Comité palestinien britannique, a déclaré que la relocalisation représenterait “un changement significatif par rapport à la politique britannique de longue date et une violation directe du droit international”.

Écrire dans L’indépendanta-t-elle ajouté : « En tant que reconnaissance effective de la souveraineté israélienne sur Jérusalem, ce serait un pas décisif vers un avenir juste et aurait des répercussions profondes s’étendant au-delà de la Palestine.

L’archevêque de Cantorbéry Justin Welby a également déclaré qu’il était “préoccupé par l’impact potentiel” du changement “avant qu’un règlement négocié entre Palestiniens et Israéliens ne soit atteint”.