Rishi Sunak a violé le code ministériel concernant les parts de garde d’enfants de sa femme

Rishi Sunak a enfreint les règles du Parlement en ne déclarant pas correctement les actions de sa femme dans une agence de garde d’enfants soutenue par le budget.

Le chancelier Jeremy Hunt a annoncé en mars des primes d’encouragement de 600 £ pour les assistantes maternelles qui rejoignent la profession, et de 1 200 £ si elles adhèrent par l’intermédiaire d’une agence, comme Koru Kids, dans laquelle Akshata Murty participe. Koru Kids avait alors accueilli favorablement les nouvelles incitations. comme « génial ».

Le commissaire chargé des normes, Daniel Greenberg, a ouvert l’enquête en avril après que M. Sunak ait omis de mentionner ces actions lorsqu’il a été interrogé par la commission de liaison du Parlement.

Mais M. Greenberg a conclu que la violation par le Premier ministre était involontaire et résultait de sa « confusion » autour des règles en matière de déclaration. L’enquête a été close et M. Sunak ne fera l’objet d’aucune autre mesure.

Interrogé par la députée travailliste Catherine McKinnell sur la raison pour laquelle le paiement double si les travailleurs s’inscrivent par l’intermédiaire d’une agence, et s’il avait quelque chose à déclarer concernant les réformes gouvernementales en matière de garde d’enfants, le Premier ministre a répondu : « Non, toutes mes révélations sont déclarées de la manière normale. .»

Il n’a pas mentionné que Mme Murty était un investisseur dans Koru Kids, l’une des six agences privées de garde d’enfants consultées sur le projet dans le cadre de la refonte gouvernementale des services de garde d’enfants.

M. Sunak a ensuite déclaré la participation d’Akshata Murty dans Koru Kids dans le registre ministériel des intérêts.

M. Greenberg a déclaré : « Conformément au Code, la participation de Mme Murty constituait un intérêt pertinent qui aurait dû être déclaré lors de la réunion du comité de liaison du 28 mars 2023. »

Le commissaire aux normes s’est dit satisfait que M. Sunak ait « confondu » le concept d’enregistrement relatif aux arrangements pour les ministres avec le concept de déclaration d’intérêts dans le cadre du code de conduite des parlementaires.

« J’ai estimé que le défaut de déclaration résultait de cette confusion et était par conséquent une inadvertance de la part de M. Sunak », a conclu le commissaire aux normes.

M. Greenberg a déclaré : « Lors d’une réunion avec M. Sunak le 30 juin 2023, j’ai reconnu qu’il n’était peut-être pas au courant de la participation de Mme Murty au moment de la réunion du comité de liaison, mais il avait le devoir de rectifier les faits.

« Cependant, M. Sunak était conscient de cet intérêt lorsqu’il a écrit par la suite au président du comité de liaison, le député Sir Bernard Jenkin, le 4 avril 2023, et il n’a pas déclaré son intérêt à ce stade ni corrigé le dossier. »

Dans une lettre adressée au commissaire, M. Sunak a déclaré : « Si ce scénario se reproduisait, j’ai reconnu que j’avais le devoir d’écrire à la commission après ma comparution pour rectifier les faits.

« J’accepte et m’excuse une fois de plus que ma lettre au Comité de liaison du 4 avril 2023 n’ait pas été suffisamment détaillée, car elle confondait la langue de l’enregistrement et de la déclaration. »