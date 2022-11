Rishi Sunak a un problème avec Boris Johnson

Les pressions budgétaires en Europe et aux États-Unis devraient peser sur le soutien militaire à l’Ukraine au cours des prochains mois. Mais rien n’indiquait que la Grande-Bretagne prévoyait de réduire ses livraisons d’armes ou d’autres formes de soutien à l’Ukraine, selon le haut responsable de l’administration – un message que M. Sunak a transmis lorsque le président Biden lui a adressé un appel de félicitations la semaine dernière.

L’héritage de M. Johnson sur le climat est respectable, sinon aussi remarquable que son soutien à l’Ukraine. Il a été l’hôte de la dernière réunion des Nations Unies, à Glasgow, qui a abouti à un accord exhortant les nations riches à “au moins doubler” le financement d’ici 2025 pour protéger les nations les plus vulnérables d’une planète plus chaude. Mais cela n’a pas déterminé dans quelle mesure et à quelle vitesse chaque nation devrait réduire ses émissions au cours de la prochaine décennie.

M. Sunak, bien que partisan des objectifs nets zéro de la Grande-Bretagne, a envoyé d’autres signaux qui suggèrent qu’il est moins que fervent sur la question. Il a rétrogradé Alok Sharma, le négociateur en chef de M. Johnson sur le climat, du cabinet. M. Sharma a reçu des éloges pour sa gestion de la réunion de Glasgow, connue sous le nom de COP26.