Rishi Sunak a un curriculum vitae sterling. Cela ne l’aide pas à remplacer Boris Johnson.

CARDIFF, Pays de Galles – Il y a quelques semaines à peine, Rishi Sunak, l’ancien chancelier de l’Échiquier, semblait bien placé pour devenir le prochain Premier ministre britannique, en tête de la liste restreinte de deux candidats sélectionnés par les législateurs du Parti conservateur pour remplacer le départ de Boris Johnson.

Avec un curriculum vitae impeccable, une réputation de compétence et un réservoir de bonne volonté pour avoir guidé l’économie britannique à travers la pandémie, M. Sunak était peut-être considéré comme le politicien de première ligne le plus intelligent, le plus poli et le plus réussi du pays.