Rishi Sunak a tracé une voie crédible, les chiffres de la croissance économique sont de bonnes nouvelles

Regardez les chiffres plutôt que d’écouter les mots. C’est la règle d’or lors de l’évaluation des budgets. Un chancelier adepte, et nous en avons un ici, rédigera le budget d’une manière politiquement astucieuse. Nous nous inclinons donc devant cette partie des électeurs, cette partie du pays, les personnes les plus durement touchées par l’urgence actuelle. Il y a l’assurance de l’aide gouvernementale, associée à l’accent mis sur l’équité quant à savoir qui en paie.

Derrière ces mots, cependant, se cachent les chiffres. Ceux-ci viennent du Bureau de la responsabilité budgétaire (OBR) et en bref, ces chiffres cette année sont terribles – mais pas aussi terribles qu’il y a quelques semaines. L’économie semble mieux performer qu’on ne le craignait. Alors que plus d’argent sera pompé au cours des prochains mois que ce qui semblait nécessaire l’automne dernier, il pourrait être possible de se frayer un chemin sans les fortes augmentations fiscales que beaucoup craignaient. Il y a une facture à payer et le vrai fardeau fiscal va augmenter, mais nous ne serons pas écrasés comme beaucoup l’avaient craint.