Rishi Sunak a tenté de jeter un sort sur sa future épouse Akshata – en s’habillant en Harry Potter pour Halloween

RISHI Sunak a tenté de jeter un sort sur sa future épouse – en s’habillant en Harry Potter pour une fête d’Halloween.

Le Premier ministre a déclaré que c’était la première fois qu’il assistait à une activité avec Akshata Murty lorsqu’ils étaient à l’université en Amérique.

Rishi Sunak avec sa femme Akshata arrivant à la Conférence conservatrice à Manchester Crédit : AFP

Il a fait cette révélation alors qu’il était interviewé par Alison Hammond et Dermot O’Leary sur le canapé This Morning sur ITV.

Il a déclaré: « La première fois qu’Akshata et moi sommes allés à une fête ensemble, c’était une fête d’Halloween lorsque nous étions aux États-Unis et elle y était en tant que guide et moi en tant que Harry Potter. »

Il s’agit d’une série de révélations personnelles qui ne changeront peut-être pas grand-chose à l’image publique geek du superfan de Star Wars, M. Sunak.

Il a dit qu’il préférait Big Brother à I’m A Celebrity et qu’il était collé au documentaire Netflix Beckham.

De plus, il a préféré Taylor Swift à Britney Spears et, tout en appréciant le temps passé en famille à regarder Barbie, il a trouvé qu’Oppenheimer était un meilleur film.

M. Sunak a déjà admis être un superfan de Star Wars et a même envie de jouer un rôle de camée aux commandes d’un X-Wing et d’abattre l’Étoile de la Mort.

Plus tard, le Premier ministre abstinent a déclaré qu’il n’avait jamais fumé de cigarette – alors qu’il envisageait de relever l’âge légal pour acheter du tabac.

Mais il a déclaré à LBC : « Cela n’a absolument aucun rapport avec quoi que ce soit. »